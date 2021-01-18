بعد تعثره في مباراته الأخيرة أمام ” كريستال بالاس” والتي انتهت بالتعادل السلبي، عاد فريق ارسنال الإنجليزي مجدداً إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثلاثية نظيفة في شباك خصمه” نيوكاسل يونايتد”. الذي لم ينجح من هز شباك الأرسنال طيلة المباراة. ضمن منافسات الجولة التاسع عشر للدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز الذي جمع الفريقين على ملعب “الإمارات”.

هدفي أوباميانج

نجح المهاجم الغابوني ” أوباميانج” 31 عاماً في صفوف فريق ارسنال الإنجليزي بعد طول انتظار عن التسجيل في مباريات مسابقات الكرة الإنجليزية. من تسجيل هدفي في شباك منافسه نيوكاسل يونايتد، في الدقيقتين ال 50 و77 من لقاء المباراة الذي شهدت تفوق فريق الأرسنال الإنجليزي, وحضور وتألق اللاعب المصري محمد النني بعد غيابه عن المشاركة مع فريق ” المدفعجية ” في المباراة أمام كريستال بالاس الأخيرة.

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هدف ساكا في الدقيقة ال 60

وأحرز لاعب الوسط الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية ” بوكايو ساكا” 19 عاماً الهدف الثالث في شباك نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 60 بعد تسديدة قوية في الشباك. لينتهي اللقاء بفوز الأرسنال بثلاثية نظيفة على منافسه نيوكاسل يونايتد الذي لم يسجل أي من الأهداف.

وبهذا الفوز، يحتل فريق أرسنال الإنجليزي ” المدفعجية” في المركز العاشر في الترتيب برصيد 27 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر” المان يونايتد” الذي يتربع على صدارة برصيد 37 نقطة. بينما احتل فريق الخاسر نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من دوري الإنجليزي الممتاز.

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