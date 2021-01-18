اعترافات جديدة لللفنانة دينا الشربيني في أول لقاء بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب

ظهرت الفنانة دينا الشربيني في أول لقاء تلفزيوني لها، بعد أنباء انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

وقالت دينا دون التلميح إلى دياب: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”.

جاء ذلك خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف.

ماذا قصدت في فترة التعارف؟

وتابعت: يفترض أن يكون هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما، هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

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واستطردت: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

وأكد عمرو خلال حديثه إلى دينا أنه يراها “متسرعة” بسبب ثقتها الزائدة بالناس، وسرعتها في الحكم عليهم واتخاذ القرارات.

وهو ما اعترفت به دينا وقالت إنها تحاول أن تعدل هذا السلوك فيها.

انفصال عمرو ودينا

وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب، انتهت بطرده لها من شقته بسبب إصرار دينا على إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأرجعت حينها مصادر مقربة من عمرو دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

الزواج العرفي

كانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر قد دخلت على خطّ أزمة الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني ملمحةً إلى أنهما متزوجان بالفعل .

وقالت “مادلين طبر” على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 إن “دينا” تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها.

وأضافت: “أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني”.

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