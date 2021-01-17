من الحدود مع المغرب .. رئيس أركان الجيش الجزائري يوجه رسالة قوية ويتوعّد هؤلاء

من الحدود مع المغرب وجّه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة رسائل واضحة تؤكد عزم الجيش على مجابهة “المخططات المعادية”.

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جاء ذلك في خطابٍ ألقاه “شنقريحة” خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار الواقعة في الحدود مع المغرب .

رئيس أركان الجيش الجزائري يتوعد

وقال إن “أبناء الجزائر متمسكون بوحدة بلادهم وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، وعاقدون العزم على دحر كافة المخططات المعادية”.

واضاف رئيس أركان الجيش الجزائري أنّ المخططات المعادية ستفشل في كافة مناوراتها الخسيسة.

رفع جاهزية الجيش الجزائري

في غضون ذلك، زار شنقريحة اليوم أيضا منطقة تندوف أقصى جنوب غربي الجزائر.

وأكد في كلمة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أن: قيادة الجيش تولي أهمية قصوى لتأمين الحدود.

وقال إن هناك سعي لتأمين متطلبات الرفع من جاهزية الجيش؛ ليكون قادرا على رفع كافة التحديات.

“لغم قاتل”

والخميس الماضي، قتل 5 أشخاص وأصيب 3 في انفجار لغم بمركبة مدنية بولاية تبسة الحدودية مع تونس.

ونقلت قناة “النهار” الخاصة، أن “الضحايا هم صيادون (دون تحديد) انفجر في سيارتهم لغم زرعته جماعة إرهابية”.

من جانبه، تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تغريدة، بالتعازي لعائلات الضحايا.

ووصف الهجوم بأنه “عمل جبان وهمجي”.

تضامن تونسي

وأعربت تونس، عن تضامنها المطلق مع الجزائر في حربها ضد الإرهاب إثر الانفجار .

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .

وقال البيان، إن تونس “تجدد التأكيد على وقوفها المطلق واللامشروط مع الجزائر في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري الشقيق”.

وقدّمت تونس، وفق البيان، تعازيها لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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