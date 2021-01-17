مشعل العنزي في ورطة وطرده من ستاربكس
مشعل العنزي
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مشعل العنزي في ورطة بسبب هذا الفيديو بمكان عمله في “ستاربكس”!

كتب وطن
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أثار مشهور مواقع التواصل ضجة واسعة بسبب نشره فيديو في مكان عمله، تسبب في طرده لاحقاً.

ونشر مشعل العنزي فيديو ظهر فيه خلال عمله نادلاً في أحد فروع محلات بيع القهوة الشهيرة عالميا “”.

وظهر مشعل العنزي يستعرض نفسه أثناء إعداد المشروبات للزبائن، على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

(#ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل)

وذكر الناشطون أنه تم طرد مشعل العنزي من عمله بعد هذا الفيديو.

وتصدر هاشتاغ #ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل قائمة تريند السعودية للموضوعات الأكثر تداولاً.

وتباينت ردود الأفعال حول ما تعرض له مشعل العنزي.

فمنهم من رأى أنه يستحق ذلك، وأن مكان العمل ليس للاستعراض، بل للعمل فقط.

تضامن

بينما عبر آخرون عن غضبهم واستياءهم مما حدث لمشعل العنزي.

ورأوا أنه لم يفعل أمراً فادحاً يستدعي طرده، ودعا بعضهم إلى مقاطعة “ستاربكس” تضامناً معه.

واتهموا المقهى بـ”شخصنة” الأمور وطرد الشاب السعودي بسبب وسامته.

هذا ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ستاربكس

الجدير بالذكر أن “ستاربكس” شركة مقاهي أمريكية، بدأت عام 1971 في سياتل بولاية واشنطن، وتمتلك الشركة الآن أكثر من 16 ألف فرع حول العالم منها 12 ألف داخل أمريكا، وأكثر من 172 ألف موظف في جميع فروعها.

وتتواجد مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط منذ عام 1999، حيث وقعت الشركة في البداية اتفاقية امتياز حصرية مع شركة جواد التجارية البحرينية، وافتتح أول مقهى لستاربكس في سوق شرق – الكويت عام 1999.

وتدير الشركة حاليا مايزيد عن 500 مقهى (ستاربكس) في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها البحرين والكويت والسعودية والإمارات والعراق ولبنان والأردن وقطر وعمان ومصر وفلسطين .

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