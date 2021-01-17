مشعل العنزي في ورطة بسبب هذا الفيديو بمكان عمله في “ستاربكس”!

أثار مشهور مواقع التواصل السعودي مشعل العنزي ضجة واسعة بسبب نشره فيديو في مكان عمله، تسبب في طرده لاحقاً.

ونشر مشعل العنزي فيديو ظهر فيه خلال عمله نادلاً في أحد فروع محلات بيع القهوة الشهيرة عالميا “ستاربكس”.

وظهر مشعل العنزي يستعرض نفسه أثناء إعداد المشروبات للزبائن، على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

#ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل

هاشتاق مرفوع تم تداوله مع فيديو لصاحب حساب المودل مشغل العنزي حيث ذُكر انه تم فصله من عملة بعد الفيديو pic.twitter.com/Q7ckqWcfJ3 — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) January 16, 2021

(#ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل)

وذكر الناشطون أنه تم طرد مشعل العنزي من عمله بعد هذا الفيديو.

وتصدر هاشتاغ #ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل قائمة تريند السعودية للموضوعات الأكثر تداولاً.

وتباينت ردود الأفعال حول ما تعرض له مشعل العنزي.

فمنهم من رأى أنه يستحق ذلك، وأن مكان العمل ليس للاستعراض، بل للعمل فقط.

انا اقولك ليش لانه موقع عقد ع سريه العمل ويتميلح عشان التيك توك والزبون ملطع ساعه بره عشان الاخ يصور بس مقطع بمشروبه الله لا يبلانا بس انا ما تشمت الله يرزقه بس ارد ع التاق والله يكون بعونه ويرزقه بوظيفه احسن منها بس #ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل — محمد الشمري (@Bobstbaby) January 17, 2021

#ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل

ليه اغلب الرجال يسبونه عشانه مزيون مقهورين منه ياخي حرام عليك الله اللي خلقه وجمله واحسن صورته بالعكس المفروض تحزن عليه

مشعل العنزي زينه واضح وهو بدون عوارض ونص شعره اصلع مايحتاج يتميلح pic.twitter.com/mSPAZQtrcM — الروقيه (@saroonaa119) January 16, 2021

#ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل الرجال اخطا بعدم التزامه بالاجراءات الاحترازية + يصور بمكان عمله — Nawaf (@nawafrr99) January 16, 2021

تضامن

بينما عبر آخرون عن غضبهم واستياءهم مما حدث لمشعل العنزي.

ورأوا أنه لم يفعل أمراً فادحاً يستدعي طرده، ودعا بعضهم إلى مقاطعة “ستاربكس” تضامناً معه.

واتهموا المقهى بـ”شخصنة” الأمور وطرد الشاب السعودي بسبب وسامته.

#ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل

والله ما عمل شيء لهالدرجة بن عمي منشانوا

راح اقاطع ستار بكس 👍🏻😏😏 — جوانا العنزي (@jwanaalonazi1) January 17, 2021

لو انه ذكي كان يمديه يخلي النسوان يصرفون عليه، ولكنه غشيم #ليش_المودل_مشعل_العنزي_انفصل — Black Light (@xXZER07Xx1) January 17, 2021

هذا ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ستاربكس

الجدير بالذكر أن “ستاربكس” شركة مقاهي أمريكية، بدأت عام 1971 في سياتل بولاية واشنطن، وتمتلك الشركة الآن أكثر من 16 ألف فرع حول العالم منها 12 ألف داخل أمريكا، وأكثر من 172 ألف موظف في جميع فروعها.

وتتواجد مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط منذ عام 1999، حيث وقعت الشركة في البداية اتفاقية امتياز حصرية مع شركة جواد التجارية البحرينية، وافتتح أول مقهى لستاربكس في سوق شرق – الكويت عام 1999.

وتدير الشركة حاليا مايزيد عن 500 مقهى (ستاربكس) في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها البحرين والكويت والسعودية والإمارات والعراق ولبنان والأردن وقطر وعمان ومصر وفلسطين .

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