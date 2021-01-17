لاعب الكونغو لكرة اليد “جواتيير مغومبي” يجذب الأنظار بمستواه الرائع على الرغم من وزنه الزائد

تألق لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد ” جواتيير مغومبي” 26 عاماً، بأدائه ومستواه الرائع الذي لفت أنظار الحاضرين في المونديال المقام في دولة مصر ضد منافسه منتخب الأرجنتين والتي جمعت كلا الفريقين على صالة معلب ” استاد القاهرة” مساء يوم السبت الماضي، على الرغم من وزنه الزائد الذي يبلغ 110 كيلو جرام وبطول 176 سم.

حديث شبكات التواصل الاجتماعي

وقد أبهر اللاعب الكونغو ” مغومبي” وأصبح حديث المستخدمين عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي بمهاراته الرائعة التي لم تؤثر على وزنه الزائد، حيث نجح اللاعب من تسديد أربعة تسديدات فقط في مرمى منتخب المنافس له في مونديال كرة اليد لهذا العام على مرمى منتخب الأرجنتين، سجلها كلها بنسبة نجاح 100%.

جواتيير مفومبي لاعب منتخب الكونغو يجذب الأنظار ويصبح حديث متابعين مونديال اليد نظرًا لمستواه الرائع رغم وزنه الزائد سدد 4 تسديدات فقط على مرمى الأرجنتين سجل منها 4 أهداف بنسبة نجاح 100% عمره 26 عامًا ووزنه 110 كيلوجرام وطوله 176 سم ومحترف في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي. pic.twitter.com/wl7OLg4jYH — Yallakora (@Yallakoranow) January 16, 2021

الاحتراف في الدوري الفرنسي

وقد خسر منخب بلاده في المباراة أمام منتخب الأرجنتين في مونديال كرة اليد، لكن أدائه لافت أنظار جميع الحاضرين وحديث “السويشال ميديا”، إلى جانب أن لاعب الكونغو الشاب ” مغومبي” يحترف في دوري الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة اليد.