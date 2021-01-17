لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد جواتيير مغومبي
لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد جواتيير مغومبي
Imageرياضة

لاعب الكونغو لكرة اليد “جواتيير مغومبي” يجذب الأنظار بمستواه الرائع على الرغم من وزنه الزائد

كتب وطن
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تألق لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد ” ” 26 عاماً، بأدائه ومستواه الرائع الذي لفت أنظار الحاضرين في المونديال المقام في دولة مصر ضد منافسه منتخب الأرجنتين والتي جمعت كلا الفريقين على صالة معلب ” استاد القاهرة” مساء يوم السبت الماضي، على الرغم من وزنه الزائد الذي يبلغ 110 كيلو جرام وبطول 176 سم.

حديث شبكات التواصل الاجتماعي

وقد أبهر اللاعب الكونغو ” مغومبي” وأصبح حديث المستخدمين عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي بمهاراته الرائعة التي لم تؤثر على وزنه الزائد، حيث نجح اللاعب من تسديد أربعة  تسديدات فقط في مرمى منتخب المنافس له في مونديال لهذا العام على مرمى منتخب الأرجنتين، سجلها كلها بنسبة نجاح 100%.

الاحتراف في الدوري الفرنسي

وقد خسر منخب بلاده في المباراة أمام منتخب الأرجنتين في مونديال كرة اليد، لكن أدائه لافت أنظار جميع الحاضرين وحديث “السويشال ميديا”، إلى جانب أن الشاب ” مغومبي” يحترف في دوري الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

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