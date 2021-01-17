أعلن الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة والمعتقل في سجون السعودية منذ عام 2017، تفاصيل جديدة عن قضية والده.

جاء ذلك في تقرير مطوّل نشره موقع منظمة “الديمقراطية الآن” المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي، والتي أسسها الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل وفاته.

سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء

وحوى التقرير تفاصيل حول ظروف وأسباب اعتقال العودة، والذي لا زال يخضع حتى اللحظة لعملية قتل بطيء داخل المعتقل.

وتحدث التقرير في مقدمته حول المرات التي تم فيها اعتقال الداعية، وأنه واجه الاضطهاد طويلًا من قبل الحكومات السعودية المتعاقبة بسبب مواقفه.

واعتقلت المباحث العامة العودة، من سبتمبر/ أيلول 1994 حتى يوليو/ تموز 1999 دون محاكمة بسبب انتقاداته للحكومة السعودية.

كما اعتقله أمن الدولة في سبتمبر/أيلول من العام 2017، ووجه إليه التهم بعد عام من اعتقاله في 2018.

37 تهمة

وعدد التقرير أكثر من 37 تهمة وجهت لسلمان العودة، لكل منها تأويل وتحليل في قانون العقوبات السعودي.

ومن شأن تلك الإتهامات أن توصل الرجل إلى حبل المشنقة، دون أي أدلة واقعية على أي منها.

وفي عام 2010، وبعد معركة استمرت 5 سنوات، كسب العودة قضيته ضد جريدة “الوطن” السعودية، بدعوى التشهير.

ورفع العودة هذه القضية عندما نسبت الجريدة له مواقف تتسم بالتساهل مع العنف.

ونفى العودة ذلك بشدة ورفع الدعوى وكسبها.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، كسب سلمان العودة قضية تشهير أخرى ضد قناة العربية السعودية، بسبب بثها اتهامات كاذبة بالتطرف ضده.

وفي كلتا الحالتين، اضطر كلاهما إلى حذف أخبارهما الكاذبة ونشر اعتذارات على الصفحات الأولى.

إضافة إلى ذلك، اضطرت كلتا الصحيفتين لنشر توضيحات تعكس مواقف العودة الحقيقية.

وتم إلزام جريدة (الوطن) حينها بدفع بضعة آلاف من الدولارات، قام العودة بالتبرع بها لمؤسسة لتدريب الصحفيين على المهنية الصحفية والمصداقية.

جلسة سرية

وفي سياق آخر قال عبدالله العودة، إن والده سخضع إلى جلسة سرية لمحاكمته، الاثنين، في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

بعد غدٍ ستكون هناك جلسة سرّية ضمن المحاكمة الهزلية للوالد #سلمان_العودة في الجزائية المتخصصة في الرياض، ينظر فيها قضاة مخترقين بالكامل من قبل ولي العهد الذي يتحكم في الملف بشكل مباشر. هذه الجلسة تحصل في ظل عملية قتل ممنهج وبطيء للوالد وتدهور مستمر لصحته وفقدان نصف سمعه وبصره! pic.twitter.com/hLTNJ6XPM6 — د. عبدالله العودة (@aalodah) January 16, 2021

واتهم عبدالله قضاة الجلسة بأنهم مخترقون بالكامل من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن بن سلمان يتحكم في ملف اعتقال والده بشكل مباشر.

واشار إلى أن “هذه الجلسة تحصل في ظل عملية قتل ممنهج وبطيء للوالد وتدهور مستمر لصحته وفقدان نصف سمعه وبصره!”.

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والعودة واحد من عشرات الشخصيات العامة التي اعتقلها ابن سلمان، منتصف سبتمبر/أيلول 2017، في سياق حملة استهدفت معارضين في المملكة.

ووجهت السلطات لـ “العودة” في أغسطس/آب 2018، 37 تهمة، من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى إجراء إصلاحات في الحكومة و”تغيير النظام” في المنطقة العربية.

وطالب النائب العام السعودي بـ”إعدامه”.

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