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“كأنها متحول” .. نادين نجيم تثير جدلاً بصور بوجه منتفخ وملامح مُختلفة!!

كتب وطن
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أثارت الممثلة اللبنانية جدلاً واسعاً بين مُتابعيها في أحدث ظهور لها، بدت خلاله بملامح مختلفة.

نادين بوجه منتفخ

ونشرت نادين نجيم مجموعة صور لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها بوجه منتفخ، وملامح مُختلفة، وفستان مفتوح من جانبه.

وأرفقت نادين نجيم الصور بتعليق: “منذ أشهر لم أضع مساحيق مكياج، وبما أننا محجورين بالمنزل، قررت أن أتسلى، وماذا عنكم؟ كيف تقضون وقتكم في البيت؟عدا الثلاجة والفرن والميكرويف”. 

“كأنها متحول”

وأثار شكل نادين جدلاً بين المتابعين، فجاء في أحد التعليقات: ” كأنها متحول”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” جمال صناعي لا أكثر ولا أقل، إن لم تكن أشبه بالمتحولين من ضخامة الملامح”.

وكتبت ثالثة: “حضرت تقريراً بالأمس عنها، قالوا خلاله إن غمازات نادين نجيم اختفت من كثرة عمليات التجميل”.

أوضاع لبنان

وفي سياق آخر، عبرت نادين عن استياءها من الأوضاع في لبنان.

وكتبت في  “تويتر”: “بتحضر الأخبار بتوجعك معدتك من التعصيب شو هل بلد شو هل التعتير ! منيح في أطباء ومستشفيات عم يشعروا مع الناس.”

وسبق أن صدمت نادين جمهورها في أول إطلالة لها بدون ضمادات على وجهها بسبب إصابتها في انفجار .

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ونسرت نادين صورة واضحة لها وهي تحضن طفليها، وذلك بعد مرور أسابيع على العمليتين الجراحيتين التي خضعت لهما بعد الانفجار.

نادين نجيم بعد انفجار بيروت
نادين نجيم بعد انفجار بيروت

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