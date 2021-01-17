“شاهد ” نابولي يقسو على ضيفه فيورنتينا بسداسية نظيفة دون رد ويصعد مؤقتاً ثالث ترتيب ” الكالتشيو”

حقق فريق نابولي الإيطالي انتصاراً كبيراً على فريق فيورنتينا بسداسية نظيفة دون رد مساء اليوم الأحد، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب ” دييغو ارماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجوالة ال 19 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز.

ضربتي جزاء

ونجح فريق نابولي الإيطالي من إحراز هدفين في شباك الضيف فيورنتينا هدفين من خلال ركلة الجزاء، سجلهما الإيطالي لاعب الجناح الأيسر في فريق نابولي ” لورينزو إينسيني” 29 عاماً في الدقيقتين ال 5 وال 72 من أحداث المباراة التي جمعت كلا المنافسين.

بينما سجل الهدف الثالث بواسطة الألماني ” دييغو ديما” 29 عاماً، لاعب خط الوسط في فريق نابولي الإيطالي، وجاء الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين ال 38 وال 45 من أحداث الشوط الأول، بواسطة اللاعبين المكسيكي ” هيرفينغ لوزانو” 25 عاماً، واللاعب البولندي ” بيوتر زيلينسكي” 26 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بخمس أهداف نظيفة دون رد.

اقرأ المزيد: بالتفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد تعادل الانتر ميلان وفوز نابولي

الهدف السادس في الدقيقة ال 89

وجاء الهدف السادس في الدقيقة ما قبل الأخيرة من انتهاء أحداث الشوط الثاني في شباك الضيف فيورنتينا عن طريق المهاجم الإيطالي في صفوف فريق نابولي ” ماتيو بوليتانو” 27 عاماً، لينتهي المباراة المثيرة القوية بفوز فريق نابولي بسداسية نظيفة دون دور.

وبهذا الانتصار الكبير نجح الفريق المستضيف نابولي من رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث من الترتيب، بفارق بسيط عن المتصدر فريق الميلان برصيد 40 نقطة، بينما تجمد فريق الخاسر فيورنتينا رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري “الكالتشيو” الإيطالي الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..