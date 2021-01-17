شاهد ماذا حدث في متجر كارفور الفرنسي بدولة قطر .. ونشطاء: “شي يفرح القلب والله”

وثّق مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما يحدث داخل متجر كارفور الفرنسي في دولة قطر .

ويبين المقطع عزوف المواطنين الكبير عن شراء بضائع المتجر. في ظل استمرار حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

كارفور قطر فارغ

ووثق المقطع خلو المتجر بشكل كامل من الزبائن.

اقرأ أيضاً: “يا عزيزي طيب”.. ماكرون يتودد إلى أردوغان الهيبة ويرسل له رسالة يغازله فيها

وعلّق مصوّر المقطع: “شوف كرفور، ولا مخلوق، كفو يا أهل قطر، شي يفرح القلب والله، شوف يستاهلون، الله يزيدهم”.

الله يحفظ قطر واهلها ..

موقف يسجل لهم .. والله ياجرهم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه82 pic.twitter.com/BRAvXN2LjW — بوغانم (@abughanim73) January 17, 2021

وتفاعل نشطاء مع المقطع، معبرين عن تقديرهم لمستوى الوعي القطري في حملة المقاطعة نصرة للنبي عليه السلام.

خير النبيين لم يُذكر على شف

إلا وصلّت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تُحصر فضائله

مهما تصدت لها الأسفار والكتب خير النبيين لم يُقرَن به أحدٌ

وهكذا الشمس لم تُقرَن بها الشهب #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه82 — ابو سحيم اليافعي (@arabsinbad3) January 17, 2021

صحيح انا رحت كارفور والأغلبية اجانب والمسلمين الموجودين قله مع تمنياتي بعدم وجود المسلمين في الشركات الفرنسية وليس كارفور فقط ومحلات الميكاب والعطور اذا الشخص حلل لنفسة بعض الأغراض بيحلل لنفسة اشياء ثانية لين يصير عادي عندة — azezqatar (@azezqatar2) January 17, 2021

المقاطعة لازم تكون استراتيجية وشاملة جبن وخبز وشوية معلبات ما لها تأثير ولو بحث صح راح تشوف ان الى مقاطعينه كل العرب والمسلمين لا يساوي ٣٪ من الاقتصاد الفرنسي. شرايك لما تسافر ما تطلع على طيارة من صنع الايرباص او وزارة الصحة تستورد بديل للادوية الفرنسية — QCaptain✈️ (@QCaptainKAMA) January 17, 2021

حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية

وانطلقت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكتوبر 2020، رداً على إعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول في فرنسا ولا تزال مستمرة .

واشتدت المقاطعة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد فيها بـ “عدم التخلي عن رسوم الكاريكاتور”.

فرنسا تتوسل عدم المقاطعة

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية التخلي عن مقاطعة المنتجات الفرنسية .

وتتنوع الشركات والقطاعات الفرنسية التي تتعامل مع الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ووفقا لمرصد التحليل الاقتصادي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية عام 2018 نحو 65 مليار دولار.

وقد بلغت صادرات فرنسا عام 2018 نحو 563 مليار دولار.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك