كارفور قطر فارغ بسبب مقاطعة المنتجات الفرنسية
كارفور قطر
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شاهد ماذا حدث في متجر كارفور الفرنسي بدولة قطر .. ونشطاء: “شي يفرح القلب والله”

كتب وطن
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وثّق مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما يحدث داخل متجر كارفور الفرنسي في دولة قطر .

ويبين المقطع عزوف المواطنين الكبير عن شراء بضائع المتجر. في ظل استمرار .

فارغ

ووثق المقطع خلو المتجر بشكل كامل من الزبائن.

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وعلّق مصوّر المقطع: “شوف كرفور، ولا مخلوق، كفو يا أهل قطر، شي يفرح القلب والله، شوف يستاهلون، الله يزيدهم”.

وتفاعل نشطاء مع المقطع، معبرين عن تقديرهم لمستوى الوعي القطري في حملة المقاطعة نصرة للنبي عليه السلام.

حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية

وانطلقت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكتوبر 2020، رداً على إعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول في فرنسا ولا تزال مستمرة .

واشتدت المقاطعة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهّد فيها بـ “عدم التخلي عن رسوم الكاريكاتور”.

فرنسا تتوسل عدم المقاطعة

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية التخلي عن مقاطعة المنتجات الفرنسية .

وتتنوع الشركات والقطاعات الفرنسية التي تتعامل مع الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ووفقا لمرصد التحليل الاقتصادي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية عام 2018 نحو 65 مليار دولار.

وقد بلغت صادرات فرنسا عام 2018 نحو 563 مليار دولار.

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