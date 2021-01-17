زواج غريب في مصر بملابس داخلية للعروسين .. والشهود في غرفة النوم!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو أثار ضجةً واسعة، يوثق حفل زواج غريب من نوعه.

عريس وعروس بــِ”روب ستان”

ووثق المقطع المراسم الغريبة، والتي تمثلت بقيام العريس والعروس بارتداء “روب ستان”، حيث ظهر العريس بلون أسود وزوجته بلون أبيض.

ويبين الفيديو قيام صديقات العروسة والمعازيم بالوقوف وهنّ يرتدين أيضاً “روب ستان” بلون ذهبي، وكل ذلك داخل غرفة النوم الخاصة بالعروسين.

فيديو يثير جدل وضجة في مصر لحفل زفاف يظهر العرسان والمعازيم بـ الروب الستان في غرفة النوم! pic.twitter.com/OtvAgBXDGx — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) January 17, 2021

عناق وسط أصوات الزغاريد

وأظهر المقطع دخول العريس وهو مرتدياً لروبه على عروسته التي كانت تنتظره على السرير، بحضور صديقاتها.

بعد ذلك، تعانق العروسان، وسط أصوات الزغاريد والابتهاج من قبل الحضور، وبوجود كاميرات تصوّر ما يجري.

ووجه نشطاء عبارات انتقاد لاذعة وشديدة لما وصفوه بالـ”الإسفاف” في الاحتفال وابتكار طرق خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

احنا في اخر الزمان قله الحياء وسخافه — Dr/Dima (@Dima_Zaitoon) January 17, 2021

انجاس قذارى الله لا يتمم لهم زواجهم وعقبال الطلاق ان شاء الله قريبا — خالد محمود (@Khaled__1980) January 17, 2021

وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “صارت الشهرة هوس والمحتوى الله المستعان والناس الهبل كثروا واحترام الذوق في النازل والتفاهات ما تعرف وش تلحق عليه”.

صارت الشهرة هوس والمحتوى الله المستعان والناس الهبل كثروا واحترام الذوق في النازل والتفاهات ماتعرف وش تلحق عليه — فوز (@foozsmsm88) January 17, 2021

وتشهد مواقع التواصل في مصر وعديد من البلدان العربية بين الحين والآخر حالات “تريند” غريبة النوع، يتسبب بها أشخاص بتصرفات غريبة .

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ومن تلك التصرفات ما قام به هذان الزوجان، وغيرها من الأحداث التي تقع بشكل مستمر، والتي تشغل الرأي العام، ومنهم من أصبحوا نجوماً ومشاهير بسبب تلك المواقف.

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