زواج التجربة في مصر يثير الجدل .. ما هدفه ولماذا اعتبره الأزهر “زنا”!؟

تصدر زواج التجربة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط جدل حول مدى موافقته الشرع الإسلامي.

أصل زواج التجربة

بدأ زواج التجربة وهو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما، بمبادرة كتبها محامٍ مصري يدعى أحمد مهران.

وأطلق مهران منتصف ديسمبر الماضي، مبادرة زواج التجربة للحد من ارتفاع نسب الطلاق في مصر، على حد تعبيره.

وذكر مهران أن فكرة هذا الزواج تبادرت له من أرقام الإحصاءات الرسمية من حيث ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال آخر 10 سنوات.

وأشار “مهران” إلى أن الأسس التي قامت عليها مبادرة “التجربة”، هي موروث “قائمة المنقولات”.

وتلك القائمة توثق ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه.

ويلتزم الزوجان برد “قائمة المنقولات” إذا ما طلب منه ذلك، ويوافق عليها طرفي عقد القران.

أول عقد لـ”زواج التجربة”

ونشر مهران عبر صفحته في “فيسبوك” صورة لأول عقد لزواج التّجربة.

وقال: “زواج التجربة هو الأنسب لهذه المرحلة وبهدف الحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي”.

واعتبر أنّ المهم “الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى من الزواج”.

وشبه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، زواج التجربة بزواج المتعة لدى الشيعة.

ورأى “كريمة” أن وضع شرط المدة يبطل عقد القران.

وقال: “لطرفي عقد الزواج أن يتفقان على شروط حياتهما معًا وفقًا للشريعة الإسلامية، ولكن أن يحدث أن يحدد الطرفين مدد معينة فهنا يحدث الخلط في الأوراق”.

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واعتبر أن هذا الزواج “باطل” وما يحدث بين الزوجين زنا؛ لأن شرط المدة ألغى عقد القران.

واستشهد أستاذ الفقه بقول الرسول محمد: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا وحرم حلالًا”.

ورأى كريمة أن مباردة تجربة الزواج انبثقت من الانفلات المجتمعي السائد حاليًا وجرأة البعض على الدين.

الأزهر يحرم

من جهته، عقب الأزهر في مصر على هذا النوع الجديد من الزواج.

وعدّ اشتراط عدم انفصال الزوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى في زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به.

وقال “الأزهر” إنّ صورة عقد الزواج هذا تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أصدر عام 2019 إحصاءً ذكر خلاله أنه حدثت 225 ألف حالة طلاق مقابل 201 ألف حالة في 2018، بمعدل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية.

في حين كانت هناك 927 ألف حالة زواج في 2019 مقابل 870 ألف في 2018.

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