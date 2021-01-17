زفاف نادر حمدي يتصدّر .. من هي سارة حسني التي خطفت قلبه؟!

احتفل الفنان المصري وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه على المنتجة المصرية سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

زفاف نادر حمدي وسارة

وكان نادر حمدي وسارة حسني، حريصان على إبقاء علاقتهما بعيداً عن الأضواء ، ولم يُعلنا صراحةً عن موعد زفافهما.

لكن سارة أثارت الشك حول وجود علاقة بعد ظهورها برفقة نادر حمدي لحظة حصوله على جائزة أفضل موزع في مهرجان نجم العرب الشهر الماضي.

كما أن مباركة الفنانين للثنائي، كشفت تحضيرهما لزفافهما المفاجئ، مثل مباركة الفنانة المصرية هنا الزاهد للعروس، والتي تربطهما علاقة صداقة.

نجوم الفن في زفاف نادر حمدي

وأطلت عروس نادر بفستان أنيق مزين بالدانتيل والكرانيش، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، مع وجود طرحة زفاف طويلة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من المشاهير، برغم انتشار فيروس كورونا.

وكان من ابرزهم: هاني رمزي، أكرم حسني، محمد عطية، تامر حسين، محمد نور، أحمد فهمي، عزيز الشافعي، توما، مصطفى حجاج وأحمد جمال، ولاعب كرة القدم شيكابالا وغيرهم.

وكان الشاعر المصري تامر حسين أول من نشر صور من زفاف نادر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وعلّق عليها: “أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر، مبروك يا ندور ومبروك يا سارة، بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يحفظكم ويسعدكم”.

رسالة محمد حماقي

وأحيا زفاف حمدي عدد من الفنانين، على رأسهم النجم المصري محمد حماقي، والذي قدّم عدة أغنيات .

كما وجه حماقي رسالة حب لصديقه حمدي، أمام الجميع قال فيها: ” أنت لا تعلم كم نحبك، كنا نحتاج لفرح مثل هذا لتعرف أن كل الناس الموجودين يحبوك، وأنا أيضاً أحبك جداً لأنك تستحق أكثر من ذلك”.

من هو نادر حمدي؟

الجدير بالذكر أن حمدي مغنٍ وموزع موسيقي، ولد في أسرة فنية، فوالده المطرب أحمد حمدي، ووالدته الممثلة عفاف حمدي.

وشارك حمدي في تأسيس فريق “واما” الغنائي الذي يضم كلاً من محمد نور وأحمد فهمي وأحمد شامي.

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ولنادر حمدي العديد من الأعمال في مجال التوزيع الموسيقى منذ عام 2001 وتعاون مع الكثير من الفنانين مثل الفنان عمرو دياب، سميرة سعيد، محمد فؤاد، أصالة وشيرين عبدالوهاب.

واقتحم حمدي عالم السينما لأول مرة حين شارك في فيلم “الأكاديمية”، أما انطلاقته كمغني منفرد بعيداً عن فرقة “واما”، كان بأغنية “سيبها بظروفها”.

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