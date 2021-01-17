رانيا يوسف تتحدّى محاكمتها وترقص على أغنية “بنت الجيران”مع حسن شاكوش!

تجاهلت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنباء محاكمتها بتهمة “الفعل الفاضح”، وظهرت بفيديو جديد وهي ترقص مع المطرب الشعبي حسن شاكوش على أنغام أغنية “بنت الجيران”.

“ليلة الخميس”

وعلقت رانيا يوسف على المقطع: ” من برنامج ليلة الخميس على شاشة MBC مصر”.

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وأثار مقطع الرقص رانيا غضب المتابعين الذين انتقدوا تصرفاتها في الوقت الذي تتحدث فيه عن التحرش، بينما تفعل ما يحرض عليه بحسب تعبيرهم.

“حب بلا زواج”!

وسبق أن أثارت رانيا الجدل حين أعلنت أنها لن تتزوج مرة أخرى.

وقالت خلال لقائها في برنامج “ليلة الخميس”، إنها فشلت في علاقات الزواج، ولم تعد الفكرة محببة لها.

وتابعت: “زيجاتي لم تكن ناجحة أبدا، لذا قررت عدم الزواج مجددًا، ولكن إذا دخلت قصة حب سأكمل العلاقة بدون زواج”.

رأيها في الجواز وفساتينها الترند ..كواليس حياة رانيا يوسف في #ليلة_الخميس#MBCMASR

ممكن تتابع كل اللي فاتك من برنامج #ليلة_الخميس مع ياسمين عز من خلال شاهدhttps://t.co/59mlnFuwXQ pic.twitter.com/kzzebV7SjD — MBC مصر (@mbcmasr) January 14, 2021

محاكمة رانيا يوسف

وفي سياق آخر، حددت نيابة جنح قصر النيل الـ21 من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف، بتهمة “ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة”.

وكان قد تقدم محام مصري ببلاغ ضد رانيا يوسف.

واشار في دعواه أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، وتحدثت عن مفاتنها.

رانيا تثق بالقضاء المصري

من جهتها ردت رانيا في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” وقالت: “أثق في القضاء المصري وتحت أمره في أي وقت”.

وتابعت: “إلى الآن لم أستلم أي إعلان يخص هذا الموضوع، ولكني جاهزة وعلى ثقة في قضاة مصر.

يشار إلى أنّ رانيا يوسف اتهمت المذيع نزار الفارس في قناة الرشيد العراقية بالتحرش بها بسبب سؤاله لها عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها مؤخرة مميزة عن باقي الفنانات.

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