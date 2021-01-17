خوف محمد بن سلمان من جو بايدن يدفعه لاتخاذ هذا القرار مع الطبيب وليد فتيحي

مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت محكمة سعودية قراراً بحق الطبيب السعودي الأميركي وليد فتيحي المعتقل منذ عام 2017.

وتضمّن قرار محكمة الاستئناف السعودية تخفيف حكم السجن بـِ 6 سنوات على وليد فتيحي إلى نصف المدة تقريبا مع وقف التنفيذ.

ويعني قرار المحكمة السعودية أن الطبيب فتيحي لن يقضي مزيدا من الوقت في السجن.

تفاصيل الحكم على وليد فتيحي

وكشفت مؤسسة “القسط” لدعم حقوق الإنسان في السعودية تفاصيل الحكم الصادر على وليد فتيحي.

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وأوضحت أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بالسجن 3 سنوات وشهرين مع وقف تنفيذ نصفها، و3 سنوات وشهرين منع من السفر.

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الدكتور وليد فتيحي الخميس 14/01/2021 بالسجن ثلاث سنوات وشهرين مع وقف تنفيذ نصفها، وثلاث سنوات وشهرين منع من السفر، من ضمن تهمه الحصول على الجنسية الأمريكية دون إذن، وانتقاد دولة عربية على تويتر ودعم منظمة إرهابية والتعاطف معها. pic.twitter.com/I2mR7biw0f — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) January 17, 2021

وذكرت “القسط” أنّ الحكم جاء مخففًا بعد استئناف لحكم صدر في 12/2020، بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر 6 سنوات إضافية.

جاء الحكم مخففًا بعد استئناف لحكم صدر في 8/12/2020، بالسجن ست سنوات والمنع من السفر لست سنوات إضافية. القسط تطالب السلطات #السعودية بإسقاط التهم والإفراج عن جميع معتقلي الرأي فوراً ودون قيد أو شرط.#standwithsaudiheros — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) January 17, 2021

حكم يمس حقوقه المشروعة

واعتبر الناشط السعودي يحيى عسيري أن الحكم، غير قانوني وغير عادل ويمس حقوق فتيحي المشروعة.

وأضاف: علانية تقول السلطات أن الانتقاد يستحق العقوبة! وفي ذات الوقت تدعي الإصلاح وتدفع الأموال لتلك الدعاية.

الحكم على الدكتور #وليد_فتيحي غير قانوني وغير عادل ويمس حقوقه المشروعة. علانية تقول السلطات أن الانتقاد يستحق العقوبة! وفي ذات الوقت تدعي الإصلاح وتدفع الأموال لتلك الدعاية. https://t.co/gPjYslK457 — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) January 17, 2021

تعذيب .. وضغط أمريكي

وأكدت تقارير سابقة أن الطبيب الشهير وليد فتيحي تعرض للتعذيب وأصرت السعودية على سجنه رغم الضغوط الأمريكية .

وخلال العام 2020، زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية مرتين والتقى ولي عهدها محمد بن سلمان.

وخلال الزيارتين طلب بومبيو اسقاط التهم الموجة للطبيب السعودي الأمريكي وليد فتيحي.

وحسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن السلطات السعودية لم تستجب للطلب .

واعتبرت الصحيفة أن سجن الدكتور فتيحي “إهانة للولايات المتحدة لا ينبغي أن يمر دون إجابة”.

من هو وليد فتيحي؟

درس وليد فتيحي الطب ومارسه في الولايات المتحدة بجامعتي جورج واشنطن وهارفارد وحصل على الجنسية الأمريكية .

كما عاد إلى السعودية عام 2006 ليؤسس مستشفى خاصاً في جدة وأصبح يقدم برنامجاً على قناة MBC .

وكان من بين معتقلي الريتز ومنع مع زوجته و6 من اولاده من السفر وصودرت جوازات سفرهم الأمريكية.

وبعد إطلاق سراح غالبية معتقلي الريتز ظل فتيحي في السجن 20 شهراً، واطلق سراحه في اغسطس 2019.

حوكم بتهم تتعلق بحصوله على الجنسية الأمريكية دون اذن من السعودية وانتقاده قادة عرباً منهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما ادين مؤخراً، بتهم مختلفة منها الإنتماء الى جماعة الإخوان المسلمين فيما تقول عائلته إنه تعرض للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء.

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