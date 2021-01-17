حارس سموحة المصري “الهاني سليمان” يسقط مغشياً عليه بعد بلع لسانه في المباراة أمام منافسه الإنتاج الحربي

سقط حارس مرمى سموحة المصري” الهاني سليمان” 36 عاماً في منتصف مباراة الشوط الأول مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، خلال مشاركته مع الفريق أمام المنافس فريق الإنتاج الحربي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

استدعاء الحارس البديل

وقام حكم المباراة في الدقيقة ال 19 عمر زمن المباراة على الفور باستدعاء الطاقم الطبي والذي قام بعلاج الحارس، إلى جانب استدعاء الجهاز الفني لفريق سموحة المصري الحارس البديل عمر صلاح ليشارك زملائه في الفريق أجواء المباراة أمام منافسه الإنتاج الحربي.

الهاني سليمان لحظة استبداله بعد الإصابة pic.twitter.com/lty8suq8YR — RedaGhanem (@RedaGhanem) January 17, 2021

وقد تعثر فريق سموحة المصري أمام الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ” استاد السلام”.

هدف الأول للإنتاج الحربي

وأحرز فريق الإنتاج الحربي المصري الهدف الأول في الدقيقة ال 13 من أحداث الشوط الأول عن طريق لاعب مركز خط الوسط مصطفى البدري 23 عاماً عبر تسديدة قوية سجلها اللاعب من على حدود منطقة الجزاء، في شباك حارس مرمى سموحة الهاني سليمان 36 عاماً، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف دون رد.

عاجل -🔴 الهاني سليمان يبتلع لسانه في مباراة الإنتاج الحربي والحمد لله قام بالسلامة 🙏 pic.twitter.com/KDlwY1nq93 — [email protected] (@emyarafat) January 17, 2021

هدف تقليص الفارق

ونجح فريق سموحة المصري من تسجيل هدف التعادل وتقليص الفارق بعد منتصف أحداث الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة ال 79 عن طريق المهاجم المصري حسام حسن 27 عاماً، لينتهي اللقاء بين المنافسين بالتعادل الإيجابي.

وبهذا التعادل يحتل فريق سموحة المصري في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بفارق كبير عن المتصدرين الأهلي والزمالك المصري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، من جدول الترتيب الدوري المصري الممتاز.

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