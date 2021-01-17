فريق سموحة المصري والانتاج الحربي
فريق سموحة المصري والانتاج الحربي
Imageرياضة

حارس سموحة المصري “الهاني سليمان” يسقط مغشياً عليه بعد بلع لسانه في المباراة أمام منافسه الإنتاج الحربي

كتب وطن
0

سقط حارس مرمى سموحة المصري” ” 36 عاماً في منتصف مباراة الشوط الأول مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، خلال مشاركته مع الفريق أمام المنافس فريق الإنتاج الحربي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من الممتاز.

استدعاء الحارس البديل

وقام حكم المباراة في الدقيقة ال 19 عمر زمن المباراة على الفور باستدعاء الطاقم الطبي والذي قام بعلاج الحارس، إلى جانب استدعاء الجهاز الفني لفريق سموحة المصري الحارس البديل عمر صلاح ليشارك زملائه في الفريق أجواء المباراة أمام منافسه الإنتاج الحربي.

وقد تعثر فريق سموحة المصري أمام الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ” استاد السلام”.

هدف الأول للإنتاج الحربي

وأحرز فريق الإنتاج الحربي المصري الهدف الأول في الدقيقة ال 13 من أحداث الشوط الأول عن طريق لاعب مركز خط الوسط مصطفى البدري 23 عاماً عبر تسديدة قوية سجلها اللاعب من على حدود منطقة الجزاء، في شباك حارس مرمى سموحة الهاني سليمان 36 عاماً، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف دون رد.

هدف تقليص الفارق

ونجح فريق سموحة المصري من تسجيل هدف التعادل وتقليص الفارق بعد منتصف أحداث الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة ال 79 عن طريق المهاجم المصري حسام حسن 27 عاماً، لينتهي اللقاء بين المنافسين بالتعادل الإيجابي.

وبهذا التعادل يحتل فريق سموحة المصري في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بفارق كبير عن المتصدرين الأهلي والزمالك المصري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، من جدول الترتيب الدوري المصري الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

“شاهد” أصحاب الأرض بيراميدز يتفوق على المقاولون العرب بثلاثية ثمينة مقابل…

رياضة

“شاهد” الجونة المصري يتغلب بصعوبة على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين…

رياضة

“شاهد” صراع الصدارة .. الأهلي المصري ينتفض أمام منافسه الإنتاج الحربي…

رياضة

“شاهد” الزمالك البيضاوي يتغلب بصعوبة على المصري البورسعيدي بهدف نظيف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More