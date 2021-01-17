تعادل بدون أهداف بين فريقي ليفربول والمان يونايتد في قمة ” الكلاسيكو” الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز” أمام منافسه المان يونايتد ” الشياطين الحمر”، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جمعت كلا الفريقين المنافسين على ملعب ” الأنفيلد” في قمة الجولة في أسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”، دون إحراز أي أهداف لكلا الفريقين.

الفرص الضائعة

حاول فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” الوصول إلى مناطق فريق الخصم المان يونايتد ” الشياطين الحمر”، إلى جانب الضغط الكبير على وسط الميدان بين كلا المنافسين طيلة أجواء المباراة لفريقي المان يونايتد وليفربول.

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الضغط الكبير لكلا الفريقين

وأهدر فريق المان يونايتد الفرص العديدة والمحققة داخل مناطق الجزاء لفريق المنافس ليفربول “الريدز”، من خلال اللجوء إلى الحلول الفردية في اختراق الدفاع عن طريق الديك الفرنسي المتألق بوغبا، لكن لم يحسن في تسجيلها في مجريات الشوط الثاني، لينتهي لقاء القمة ” الكلاسيكو” الإنجليزي بين الفريقين المنافسين على صدارة دوري “البريميرليج” مع تراجع فريق “الريدز” عن الصدارة قليلاً، بالتعادل السلبي دون إحراز أي أهداف من الفريقين.

نقطة لكل فريق على آنفيلد. #ليفربول_يونايتد — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 17, 2021

وبهذا التعادل، ما زال فريق المان يونايتد “الشياطين الحمر” يحافظ على صدارة الترتيب الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث برصيد34 نقطة في جدول ترتيب دوري “البريميرليج” الممتاز.

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