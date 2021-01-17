الانتر ميلان يحسم “كلاسيكو إيطاليا” بتكبيد يوفنتوس هزيمة ثقيلة بهدفين نظيفين دون رد

نجح فريق الانتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق يوفنتوس في قمة الكلاسيكو الإيطالي بهدفين صاروخيين دون رد، في مباراة شهدت الإثارة والمنافسة بين كلا المنافسين الليلة الماضية على ملعب ” جوزيبي مياتزا”، في إطار منافسات الجولة الثامن عشر من الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

هدف اللاعب فيدال

واستطاع لاعب خط الوسط التشيلي “أرتورو فيدال” 33 عاماً من تسديد الهدف الأول في شباك فريق الضيف يوفنتوس ” السيدة العجوز” في الدقيقة ال 12 من بداية أحداث الشوط الأول برأسية قوية بعد تمريرة رائعة من اللاعب الإيطالي “نيكولو باريلا” 23 عاماً الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة ال 52 بتسديدة قوية لتسكن شباك مرمى فريق السيد العجوز الإيطالي.

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المحاولات الفاشلة

وحاول الدون البرتغالي رونالدو وفريقه إلى العودة إلى أجواء المباراة، من أجل تقليص الفارق بعد تلك الأهداف من الفريق المستضيف ” الانتر ميلان” دون جدوى، لينتهي أحداث اللقاء بتقدم أصحاب الأرض الانتر ميلان بهدفين دون رد.

اهداف لقاء || انتر 2-0 يوفنتوس || pic.twitter.com/fpc1uIEezk — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) January 17, 2021

ويحتل فريق الانتر ميلان بعد هذا الفوز، صدارة “الكالتشيو” الإيطالي متساوياً بنفس النقاط مع المنافس الشرس الجار الميلان الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما تجمد حامل اللقب السابق فريق يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الرابع من الدوري الإيطالي الممتاز.

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