معلومات جديدة عن “المكافأة” التي حصل عليها ملك المغرب من ترامب لدوره في التطبيع

كشف تقرير إخباري معلوماتٍ عن الوسام الذي منحه دونالد ترامب لملك المغرب محمد السادس لدوره في التطبيع مع اسرائيل.

ولهذا الوسام 4 درجات تبدأ من درجة “مستحق”، وتصل إلى” القائد العام.

ويتكون وسام الدرجة العليا من إكليل أخضر بعقدة ذهبية تحيط بنجمة خماسية ذهبية ويبلغ حجمها أقل من 3 بوصات.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا الوسام يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

ومنح ترامب الوسام الشهر الماضي إلى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضا.

شخصيات عربية حازت الوسام

ومن الشخصيات العربية التي حازت على الوسام، أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والذي منحه ترامب له قبل أشهر على وفاته.

أما أول زعيم عربي حاز ذلك الوسام الرفيع، فكان الملك عبد العزيز بن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة.

وقد حصل على ذلك الوسام بتاريخ 18 فبراير من العام 1947.

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وقبل ذلك حاز الوسام، القائد العام للجيش العراقي وقتها، الأمير عبد الإله بن علي الهاشمي، وذلك بتاريخ 1 يونيو من العام 1945.

ومن الشخصيات العربية العسكرية التي منحتها الولايات المتحدة وسام الاستحقاق أيضا:

رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية (من 1967 إلى 30 يونيون 1969) ، الفريق عامر خماش، و منحه الوسام، الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، لـ”دور خماش في أداء الخدمات المتميزة طوال فترة خدمته في الجيش العربي (القوات المسلحة الأردنية).

ونال خماش الوسام بتاريخ 3 أبريل من العام 1969.

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