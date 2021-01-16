معاريف: هذا ما سيحدث لأول مرة بشكل علني بين الإمارات وإسرائيل عقب التطبيع

في سياق عملية التطبيع الأخيرة بين الإمارات والكيان المحتل، ولأول مرة ستقام بشكل علني مناورات عسكرية بين الإمارات وإسرائيل.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن مناورات ستجرى في اليونان، بمشاركة أسلحة جوّ من أمريكا، وكندا، وإسبانيا، وقبرص، وسلوفاكيا. كذلك الإمارات واليونان.

الأولى من نوعها منذ تطبيع الإمارات وإسرائيل

ووفق تقرير الصحيفة الذي نشر أمس، الجمعة، فإن هذه المشاركة ـ التي لم يحدد موعدها ـ تعد الأولى للإمارات بحضور كامل وعلني ودون قيود. حيث سيشارك الطيارون الإماراتيون والإسرائيليون إلى جانب بعضهم في تدريبات عسكرية.

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ورفعت الإمارات قيوداً سابقة كانت تفرضها حين مشاركتها في مناسبات تشارك فيها إسرائيل أيضاً. مثل إبقاء مشاركتها متواضعة، وتجنب التصوير المشترك مع طيارين إسرائيليين، بحسب الصحيفة العبرية التي قالت إن الوضع مختلف هذه المرة.

تطورات في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في أغسطس من العام الماضي. وتشهد العلاقة بينهما تطورا كبيرا على كافة الأصعدة وباتت أبوظبي سوقا خصبا لمنتجات إسرائيل التي أساسها خيرات الفلسطينيين المنهوبة.

وستشمل هذه المناورات تدريبات مشتركة وطلعات لطائرات إف 16 القتالية، بهدف “تعزيز شبكة العلاقات بين الدول المشاركة، والمحافظة على الاستعداد المشترك والقدرة على التعاون الثنائي”. بحسب تقرير “معاريف”.

اتفاقيات سياسية واقتصادية وصحية وعسكرية

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، انخرط الطرفان في توقيع اتفاقيات في المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والاقتصاديّة والصحيّة والعسكريّة.

وفي 20 أكتوبر الماضي، وقَّع الكيان الإسرائيلي وأبوظبي على اتفاقية لإعفاء متبادل من التأشيرات.

وتواجه أبوظبي حالة غضب شعبي في العالم العربي والإسلامي، جراء إقدام ولي عهد أبوظبي نحند بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ على قرار التطبيع الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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