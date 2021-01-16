“يا عزيزي طيب”.. ماكرون يتودد إلى أردوغان الهيبة ويرسل له رسالة يغازله فيها

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تفاصيل رسالة بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً لنظيره رجب طيب أردوغان.

ووصف أوغلو الرسالة الفرنسية بالإيجابية جداً. قائلاً إن “الرسالة الخطية من ماكرون جاءت قبل يومين وشدد فيها على أهمية تركيا لأوروبا”.

رسالة باللغة التركية

وأوضح أوغلو، أن الرئيس الفرنسي أبدى رغبته في تطبيع العلاقات مع أنقرة ولقاء أردوغان. مشيراً إلى أن الرسالة تبدأ بتحية مكتوبة بيد ماكرون باللغة التركية: “يا عزيزي طيب”.

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وذكر أن أردوغان بدوره أعرب عن استعداده للتواصل مع ماكرون من أجل تطبيع العلاقات، موضحا أن الحديث يدور أولا عن اتصالات هاتفية وبواسطة الفيديو.

خارطة طريق تضم 4 نقاط

وأكد وزير الخارجية التركي، أن خارطة الطريق المنسقة بينه ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان تضم أربع نقاط. وهي التشاور على المستوى الثنائي، ومحاربة الإرهاب، والقضايا الإقليمية منها سوريا وليبيا، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم.

خلافات فرنسية تركية

الجدير ذكره، أن العلاقات بين أنقرة وباريس شهدت تصعيداً حاداً في السنوات الأخيرة، على خلفية بروز الخلافات بين الجانبين بشأن قضايا مختلفة، منها النزاعات في سوريا وليبيا وإقليم قره باغ.

كما كانت أعمال التنقيب عن الغاز التي تنفذها تركيا في شرق المتوسط عاملاً في زيادة الخلافات، إضافة لموقف الحكومة الفرنسية المؤيد للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

أردوغان الهيبة

الجدير ذكره، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم في أكثر من مناسبة نظيره الفرنسي وذلك على خلفية تأييد ماكرون للرسوم المسيئة ومهاجمته للإسلام والنبي محمد.

ونفذت تركيا حملة مقاطعة كبيرة للمنتجات الفرنسية في الوقت الذي صمتت فيه السعودية والإمارات على إساءات ماكرون وعملا على تعزيز العلاقات مع فرنسا.

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