الأسطورة البرازيلية رونالدو وأشرف حكيمي
الأسطورة البرازيلية رونالدو وأشرف حكيمي
Videoرياضة

ماذا قال الأسطورة البرازيلية رونالدو عن اللاعب المغربي أشرف حكيمي ؟!

كتب وطن
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أكد المعتزل عالم كرة القدم “” 44 عاماً، في حوار له مع صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، إن ” اللاعب المغربي هو لاعب خرافي، وقد أخطأ الإسباني في الاستغناء عنه وخسارته بهكذا طريقة”.

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وأردف رونالدو، قائلاً: ” أحياناً أفكر مع نفسي، وأقول روني تخيل أنك لعبت مع اللاعب حكيمي كنا سنلعب بسرعة، إنه واحد من أفضل نجاحات فريق إنتر ميلان الإيطالي في التقاعد مع اللاعب المغربي في “الميركاتو” في أخر 10 سنوات الماضية”.

وبين موقع “الدافينسا سينترال” الإسباني، أنه حتى الآن إدارة إنتر ميلان لم يدفعوا لريال مدريد مبلغ إنتقال أشرف حكيمي وهو 40 مليون يورو.

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الضائقة المالية

وأشار الموقع الإسباني، أن النادي ” الملكي” الإسباني يعرف المعاناة التي يمّر بها النادي الإيطالي ” ” بسبب وباء فيروس كورونا، ولكن الصبر بدأ ينفذ لديهم وهم أيضاً كانوا يعانون من الناحية المالية.

وقد سجل المدافع المغربي في صفوف الانتر ميلان منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الماضي، 6 أهداف وصناعة ثلاثة تمريرات حاسمة للفريق الإيطالي هذا الموسم، ليصنف أول مدافع في الانتر ميلان منذ اللاعب مايكون في موسم 2009-2010م.

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