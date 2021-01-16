ماذا قال الأسطورة البرازيلية رونالدو عن اللاعب المغربي أشرف حكيمي ؟!

أكد الأسطورة البرازيلية المعتزل عالم كرة القدم “رونالدو” 44 عاماً، في حوار له مع صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، إن ” اللاعب المغربي أشرف حكيمي هو لاعب خرافي، وقد أخطأ ريال مدريد الإسباني في الاستغناء عنه وخسارته بهكذا طريقة”.

أفضل صفقة

وأردف رونالدو، قائلاً: ” أحياناً أفكر مع نفسي، وأقول روني تخيل أنك لعبت مع اللاعب حكيمي كنا سنلعب بسرعة، إنه واحد من أفضل نجاحات فريق إنتر ميلان الإيطالي في التقاعد مع اللاعب المغربي في “الميركاتو” في أخر 10 سنوات الماضية”.

🗣️ الظاهرة رونالدو : "أشرف حكيمي أحد افضل تعاقدات الأنتر آخر 10 سنوات إنه لاعب أستثنائي. ريال مدريد أخطأ بالسماح له بالرحيل". pic.twitter.com/Rp4ehctqnH — Blancos Global (@Blancos_Global) January 16, 2021

وبين موقع “الدافينسا سينترال” الإسباني، أنه حتى الآن إدارة إنتر ميلان لم يدفعوا لريال مدريد مبلغ إنتقال أشرف حكيمي وهو 40 مليون يورو.

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الضائقة المالية

وأشار الموقع الإسباني، أن النادي ” الملكي” الإسباني يعرف المعاناة التي يمّر بها النادي الإيطالي ” الانتر ميلان” بسبب وباء فيروس كورونا، ولكن الصبر بدأ ينفذ لديهم وهم أيضاً كانوا يعانون من الناحية المالية.

أشرف حكيمي يحقق إنجازا تاريخيا رفقة انتر ميلان..فهل تسرع #ريال_مدريد في الاستغناء عن "الظهير الطائر"؟#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/hYVzWztjd6 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 13, 2021

وقد سجل المدافع المغربي في صفوف الانتر ميلان منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الماضي، 6 أهداف وصناعة ثلاثة تمريرات حاسمة للفريق الإيطالي هذا الموسم، ليصنف أول مدافع في الانتر ميلان منذ اللاعب مايكون في موسم 2009-2010م.

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