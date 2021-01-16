أفرجت السلطات القطرية، عن البروفيسور الأسترالي لقمان طالب وابنه إسماعيل المحتجزين في الدوحة منذ خمسة أشهر. حسب ما قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية

وأوضحت الصحيفة أن الأكاديمي الأسترالي ونجله زعما أنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في قطر، بعد وضعهما في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهما من النوم.

لقمان طالب ونجله غادرا إلى تركيا

وبينت الصحيفة، أن لقمان ونجله إسماعيل غادرا الدوحة تجاه تركيا بعد الإفراج عنهما، لكنهما يخططان للعودة إلى أستراليا عندما يتعافيان بشكل تام.

وزعمت مريم ابنة البروفيسور طالب، أن السلطات القطرية لم تقدم أي تبرير لاحتجاز والدها وشقيقها. فيما أكدت الصحيفة أن اعتقال الرجلين جاء قبل تسمية الولايات المتحدة لأحد أبناء لقمان، أحمد طالب بأنه الميسر المالي للقاعدة.

الخارجية الامريكية تنصف طالب

في حين قالت إن لأحمد طالب تعاملات مالية في عدد من البلدان، وعمله التجاري في الأحجار الكريمة أتاح له القدرة على نقل الأموال دوليا لصالح تنظيم القاعدة.

بعد ذلك بفترة قصيرة قامت عناصر من الشرطة الفكتورية وجهاز المخابرات الأمنية الأسترالية والشرطة الفيدرالية الأسترالية بمداهمة منزل أحمد طالب. فيما ظلت العائلة لا تدري شيئاً عما حصل مع البروفيسور طالب ونجله طوال الأربعين يوماً الأولى من توقيفهما.

إلى أنه سُمح للبروفيسور طالب بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد عائلته. أما إسماعيل طالب فلم يُسمع منه شيء طوال الشهور الخمسة.

الجدير ذكره أن الأمن القطري ألقى القبض على لقمان طالب ونجله إسماعيل في يوليو الماضي. حيث جرى احتجازهما في مكان مجهول. على حد تعبيره عائلتهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك