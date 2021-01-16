صحيفة “العرب” الممولة من الإمارات توجّه إهانة ثانية للسعودية .. ماذا يريد ابن زايد؟!

سخرت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات من مشروع “ذا لاين” الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام .

ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان ساخر “إنشاء المدن الذكية لا يعني أن المجتمعات ذكية”، في إشارة واضحة إلى السعودية.

وأرفقت الصحيفة صورة للعاصمة الرياض مع التقرير .

واعتبر متابعون انّ “العرب” وجّهت إهانة ثانية للسعودية في غضون أيام.

وتساءلوا عن أسباب الهجمة على السعودية في الصحيفة، وما الذي يدفع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالصحيفة للإساءة للمملكة.

تعليق صحيفة العرب الاماراتية على #نيوم

صورة الرياض مع هذا العنوان

شكرا على الشفافية pic.twitter.com/v34mhUn7hs — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) January 16, 2021

جريدة العرب الإماراتية في #لندن تعلق على مشروع #ذا_لاين الذي أعلن عنه ولي عهد #السعودية مؤخراً بـ:

"إنشاء المدن الذكية العربية لا يعني أن المجتمعات ذكية"

و تضع في الخلفية صورة لمدينة #الرياض pic.twitter.com/nG2t0wqJsw — عبدالله الوذين (@abqatar) January 16, 2021

صحيفة إماراتية تعلق على مشروع #ذا_لاين الذي أعلن عنه ولي عهد السعودية بن سلمان بالقول:

"إنشاء المدن الذكية العربية لا يعني أن المجتمعات ذكية"

مع صورة خلفية لمدينة #الرياض. لكم التعليق. pic.twitter.com/o7cknUq7U3 — Muhammet Erdoğan – محمد أردوغان 🇹🇷 (@Muhamed_Erdogan) January 16, 2021

صحيفة العرب الإماراتية تسخر من مشروع "ذا لاين" الذي أعلن عنه ابن سلمان .. يأتي ذلك بعد أيامٍ قليلة من قيام ذات الصحيفة بالاستهزاء بأمير الكويت والمصالحة الخليجية. أين الذباب؟ هل يستطيعون مهاجمة #الإمارات التي تدعم هذه الصحيفة؟ pic.twitter.com/YD3orYazb2 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 16, 2021

أبو ظبي تسخر من مشروع أبني حمودي #ذا_لاين pic.twitter.com/xRcYZm0odk — سلمانكو (@salmanandbear) January 16, 2021

⭕️ صحيفة العرب الإماراتية تسيء للمملكة ⭕️ بتعليق ساخر وتهكمي، يتناول الإعلام الإماراتي الخبيث خبر إنشاء مدينة #ذا_لاين ، ويُقزم المملكة، ويسيء إلى سمعتها، بسبب تبعية ابن سلمان لعيال زايد !! — نحو الحرية (@hureyaksa) January 16, 2021

“السعودية .. فاشلة وعاجزة”

وقبل أيام شنت ذاتُ الصحيفة هجوما لاذعا على السعودية واصفة اياها بالدولة الفاشلة والعاجزة عن امتلاك أي استراتيجية سياسية لقبولها المصالحة مع قطر.

جاء ذلك في مقال افتتاحي بعنوان (لا المقاطعة استمرت ولا قطر انتصرت!) حمل توقيع كرم نعمة مدير تحرير الصحيفة.

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وكشفت مصادر اعلامية في لندن ان مقال “نعمة” بداية حملة اماراتية اعلامية تديرها المخابرات على المصالحةو لا تستثني السعودية.

وكشفت المصادر ان المخابرات الاماراتية طلبت بشكل عاجل من هيثم الزبيدي رئيس تحرير جريدة العرب كتابة مقال شديد اللهجة يهاجم المصالحة ولا يستثني السعودية.

الا ان الزبيدي فضل ان يكتب المقال كرم نعمة، الذي يعتمد عليه في ادارة الحملة التي تشنها الجريدة على الاسلام السياسي وقطر وسلطنة عمان.

“العرب تتطاول على أمير الكويت”

ويأتي تصعيد صحيفة “العرب” ضد السعودية بعد أن أثارت غضباً في الكويت بعدما نشرت قريراً تعرضت فيه لأمير الكويت نواف الأحمد.

وفي صفحتها الأولى، برز عنوان عريض باسم “أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الوزارة تواصلت على الفور مع نظيرتها الإماراتية بشأن ما ورد في الصحيفة.

وأعربت الخارجية الكويتية لنظيرتها الإماراتية لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها.

وأكد المصدر أنّ الوزارة قدّمت مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن.

ويلاحظ أن الصحيفة نشرت عدداً من المواد تستخف بما تحقق في العُلا وتشكك في نوايا قطر، وتراهن على فشل المصالحة.

ولاحظ مراقبون أن “العرب” تعتبر ما تحقق مصالحة قطرية- سعودية، ولا تشير لوجود أي التزام من الإمارات وعواصم الحصار الأخرى بما اتفق عليه.

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