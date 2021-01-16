تصدر اسم الفنان العراقي ماجد المهندس التريند عبر “تويتر”، وذلك بعد رصد طريقة تعامله مع النساء في أكثر من موقف خلال الحفل الذي أحياه مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء أمس الجمعة على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

الاسم : ماجد المهندس

الوظيفه : يعامل ايادي النساء معاملة حجر الكعبه 🧎🏽‍♀️. pic.twitter.com/kEUFg9GdAZ — .⚚ (@mlloo_r11) January 15, 2021

ماجد المهندس يغازل معجبة

وتداول المغردون مقطع فيديو من حفل ماجد المهندس يرصد ردة فعله تجاه معجبة قامت بمغازلته. حيث رقصت على أغنيته ثم عملت له إشارة بيدها، فما كان منه إلا أن فعل لها نفس الأمر وأرسل لها “قبلة” على الهواء.

قبلة لأنابيلا ونجوى كرم!

كما نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال مقطع فيديو عبر حسابها بـ”انستجرام” من كواليس لقائها بماجد المهندس. والذي ظهر وهو يقبل يدها، وعلقت الإعلامية قائلة: “بشوق وحماس، أقدم الليلة البرنس”.

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كذلك شارك الإعلامي اللبناني عماد هواري مقطع فيديو وثق لقاء ماجد المهندس ونجوى كرم في كواليس الحفل، حيث ظهر أيضا وهو يقبل يدها.

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“وآهيامه”

وفي سياق آخر، اقترب المهندس، من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية “وآهيامه”، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

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يذكر أن آخر أغنيات المهندس كانت من خلال أغنية “هتان”، التي حصدت أكثر من 19 مليون مشاهدة، وهي من كلمات ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

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