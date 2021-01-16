فريق ليستر سيتي الإنجليزي
فريق ليستر سيتي الإنجليزي
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“شاهد” ليستر سيتي يحقق فوزاً ثميناً على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين دون رد

كتب وطن
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فاز فريق ليستر ستي الإنجليزي على فريق بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة ال 19 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الممتاز “”، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب “ووكرز”.

هدف التقدم

نجح فريق ” في إحراز هدف التقدم في الدقيقة ال37 عن طريق لاعب مركز خط الوسط البريطاني” جيمس ماديسون” 24 عاماً، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لفريق المستضيف ليستر سيتي دون رد.

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وشهدت أجواء مجريات الشوط الثاني السيطرة من كلا الفريقين على المباراة، مع المحاولات المتكرر لفريق الضيف ” ساوثهامبتون” من أجل تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل في شباك ليستر سيتي دون جدوى.

الدقيقة ال95

وفي الدقيقة الأخيرة الوقت البديل للمباراة بين الفريقين، نجح فريق ليستر سيتي ” الثعالب” من تسجيل الهدف القاتل في شباك الضيف ” ساوثهامبتون” بواسطة اللاعب البريطاني الذي يعلب في مركز الوسط في الفريق ” هارفي بارنيس” 23 عاماً، لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي بهدفين نظيفين.

ويحتل فريق ليستر سيتي بعد هذا الفوز الصعب، في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر المان يونايتد ” الشياطين الحمر”، بينما تجمد فريق الضيف ” ساوثهامبتون” برصيد 29 نقطة في المركز الثامن، في ترتيب .

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