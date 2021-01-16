باريس سان جيرمان يعود من ميدان أنجيه بثلاثة نقاط ثمينة ليتصدر مؤقتاً ترتيب الدوري الفرنسي

تصدر فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” ترتيب الدوري الفرنسي، بفوزه على الفريق المستضيف أنجيه بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 20 التي جمعت كلا الفريقين على ملعب” ريموند كوبا”.

هدف النقاط الثمينة

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب الجناح الأيسر الفرنسي “لايفن كورزاوا” 28 عاماً في الدقيقة ال 70 بعد تمريرة عرضية من لاعب الوسط الإيطالي “أليساندرو فلورينزي”، ليسجلها الاعب على يمين شباك مرمى أنجيه.

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غياب المدرب بوتشيتينو

وشهدت المباراة غياب مدرب ” البي أس جي” الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 48 عاماً، بعد إعلان إدارة النادي الفرنسي قبل أيام تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” الفرنسي قائمة الترتيب ” Ligue” برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن المنافس القوي أولمبيك ليون الذي يحل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما تجمد فريق المنافس أنجيه عند 30 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

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