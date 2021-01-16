علي جابر يفجع بوفاة والدته
علي جابر
حياتنا

الموت يخطف من علي جابر مدير قنوات mbc أعزّ ما عنده من أشخاص

كتب وطن
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أعلن الإعلامي اللبناني الشهير مدير مجموعة قنوات mbc السعودية وفاة والدته.

واكتفى علي بنشر تغريدة على  حسابه الرسمي في  موقع “تويتر” قال فيها: “انا لله و انا اليه راجعون.”

في غضون ذلك، لم يكشف الاعلامي سبب وفاة والدته وهل كانت الوفاة طبيعية أم بسبب فيروس كورونا المستجد .

النجوم يعزّون علي جابر 

وسارع نجوم الفن والإعلام الى تقديم التعزية للاعلامي اللبناني في وفاة والدته.

وكان المنتج صادق الصباح، أعلن عن وفاة والدة “جابر” صباح اليوم.

وكتب الصباح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز علي جابر.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. إن لله وإن إليه راجعون”.

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يذكر أنّ علي جابر شارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج “آرابز جوت تالنت” مع كل من الفنانة نجوى كرم، وأحمد حلمي، وناصر القصبي في بداية مواسم البرنامج.

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