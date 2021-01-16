الموت يخطف من علي جابر مدير قنوات mbc أعزّ ما عنده من أشخاص

أعلن الإعلامي اللبناني الشهير علي جابر مدير مجموعة قنوات mbc السعودية وفاة والدته.

واكتفى علي بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قال فيها: “انا لله و انا اليه راجعون.”

في غضون ذلك، لم يكشف الاعلامي سبب وفاة والدته وهل كانت الوفاة طبيعية أم بسبب فيروس كورونا المستجد .

انا لله و انا اليه راجعون. — Ali Jaber (@alimouinjaber) January 16, 2021

النجوم يعزّون علي جابر

وسارع نجوم الفن والإعلام الى تقديم التعزية للاعلامي اللبناني في وفاة والدته.

البقية بحياتك الله يرحمها ويصبرك ويجعل مثواها الجنة — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) January 16, 2021

الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب 🙏🏽 — Jessy Abdo (@JessyAbdo) January 16, 2021

البقية بحياتك، الله يرحمها ويصبّر قلوبكم على غيابها 🙏🏻 — Emilie Hasrouty (@emiliehasrouty) January 16, 2021

الله يرحمها ويصبركم عميد 🙏🙏 — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) January 16, 2021

البقيه فى حياتك يا حبيبي ربنا يصبرك انشاء الله — Amr Adib (@Amradib) January 16, 2021

أحرّ التّعازي.

فقد الأُمّ مُرّ.

البقاء لله. — نيشان (@Neshan) January 16, 2021

تعازيّ الحارة، السيدة الوالدة رحمها الله كانت عزيزة علينا، نشارككم الحزن على سيدة عرفناها منذ طفولتنا سيدة مُحبة ولها في قلوبنا محبة وفي النفوس تقديرها كبير،إلى جنة ربّ رحيم، ولكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) January 16, 2021

الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب 🙏🏽 — Jessy Abdo (@JessyAbdo) January 16, 2021

وكان المنتج صادق الصباح، أعلن عن وفاة والدة “جابر” صباح اليوم.

وكتب الصباح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز علي جابر.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. إن لله وإن إليه راجعون”.

تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز @alimouinjaber رحمها الله واسكنها فسيح جناته. ان لله وان اليه راجعون. البقاء لله. — Sadek sabbah (@sadeksabbah) January 16, 2021

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يذكر أنّ علي جابر شارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج “آرابز جوت تالنت” مع كل من الفنانة نجوى كرم، وأحمد حلمي، وناصر القصبي في بداية مواسم البرنامج.

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