(الحسن محمد عثمان – الخرطوم) في آخر تطورات الأزمة الإثيوبية السودانية، أكد وزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين أن الأراضي التي انتشر فيها الجيش “سودانية” و لا تنازل عنها.

“المهنيين السودانيين” يدعم الحكومة

من جهته، أكد تجمع المهنيين السودانيين “الجناح القديم” في بيان دعمه لخطوات الحكومة الرامية لاستعادة أراضي السودان.

و طالب التجمع السلطات الإثيوبية بالكف عن استفزازاتها و إيقاف تعدياتها على الأراضي السودانية .

الأرض سودانية “مئة بالمئة”

في غضون ذلك، شدد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان على ضرورة عدم استخدام صيغة “أراضي متنازع عليها”.

وقال إنّ تلك الأراضي سودانية مئة بالمئة -حسب تعبيره-

وأكد في مؤتمر صحفي أن الخرائط الرسمية في إثيوبيا تؤكد على ذلك .

وأوضح أن ما يحدث ليس إعلانا للحرب على إثيوبيا بل هو انتشار طبيعي للجيش السوداني في أراضيه وهو من صميم مهامه.

“قرار سياسي وليس عسكريا”

وأكد الفكي أن قرار انتشار الجيش هو قرار سياسي وليس عسكريا كما تروج وسائل الإعلام وبين أن هذه مسؤولية الحكومة .

و أشار إلى تصريحات المسؤولين الإثيوبيين عن القضية. مطالبا إياهم بالكف عن إصدار البيانات النارية.

و تساءل عن الهدف من ما وصفه ب”الصخب” و “الضجيج” طالما تعترف إثيوبيا و وثائقها الرسمية بسودانية هذه الأراضي.

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وطالب الفكي المسؤولين الإثيوبيين بالمضي في طريق الحل السياسي والدبلوماسي لهذه الأزمة بدلا من “الضجيج”.

و مضى الفكي قائلا إن الجانب الإثيوبي ما زال مسيطرا على نقطتين تتبعان للسودان.واكد مطالبة السودان لهم بالانسحاب.

وبين أن السودان قادر على استعادتها عسكريا و لو أراد لاستعادها هذا المساء -على حد تعبيره- لكن الحكومة ترغب في الحل السياسي والدبلوماسي.

“هل السودان مدفوع من جهات خارجية؟”

و قال إن السودان لا يحتاج لأحد أن يذكره بأن هذه الأرض أرضه و لا يحتاج لأن يدفعه أحد ليفرض سيطرته عليها.

واستكمل الفكي :”الحكومة الانتقالية ماضية في استرداد كل أراضي السودان شمالا و جنوبا و إن هذه مطلب أساسي من مطالب ثورة ديسمبر و هو بسط سيطرة السودان على كامل أراضيه و استرداد كرامة السودان التي انتهكت بسبب ممارسات نظام المخلوع”.

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