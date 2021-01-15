وجهت والدة المعتقل العماني في سجون الإمارات عبد الله الشامسي رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، لإنقاذ ابنها.

وقالت: “أوجه رسالتي إلى السيدة الجليلة عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق، ابنك عبدالله الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في إنهاء معاناته”.

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وأضافت أن صحة ابنها لا تستحمل المكوث أكثر في السجن ويحلم في إكمال الجامعة.

وقالت إنها ترجو أن تصل رسالة ابنها إلى السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم.

اوجه رسالتي هذي الى السيده الجليله #عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق .. ابنك #عبدالله_الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في انهاء معاناته فصحته لا تستحمل المكوث اكثر في السجن ويحلم في اكمال الجامعه ..

ارجو ان تصل رسالة ابني الى السيده الجليله حرم السلطان هيثم — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) January 15, 2021

وفي وقت سابق، تساءلت والدة عبدالله الشامسي، عن مصيره، بعد إتمام المصالحة.

وماذا عن مصير ابني #عبدالله_الشامسي المحكومه عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر !! عبدالله كان يطمح في اكمال دراسته والجامعه هل سيظل ف السجن مدى الحياه !؟ وماذا عن وضعه الصحي وعمره https://t.co/X9XDvgKqQk — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) January 8, 2021

هل سيحصل الشامسي على عفو؟

في غضون ذلك، كشف الناشط الإماراتي المُعارض عبدالله الطويل عن أن قضية عبدالله الشامسي طُرحت من جديد على طاولة النقاش والمساعي جارية لأجل أن يحصل على عفو .

وأشار إلى أنّ معلومات وصلته من مصدر أمني تفيد بالسماح لعبدالله الشامسي بإجراء مكالمة مع أهله مرة كل أسبوع .

قبل أسبوعين بشرت الأشقاء في #سلطنة_عمان الكرام بما وصلني من معلومات من مصدر أمني بالسماح ل #عبدالله_الشامسي بمكالمة أهله مرة كل أسبوع وبعدها توقف الحساب البديل ..

وها أنا أبشركم بأن قضية #عبدالله طرحت من جديد على طاولة النقاش والمساعي جارية لأجل أن يحصل على عفو .. _أتمنى ذلك — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) January 9, 2021

التهمة: التخابر مع قطر!

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على الشامسي بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر حيث يعاني من اضطرابات نفسية.

ونتيجة لظروف السجن حاول الشامسي الإنتحار، كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية بفعل ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

“محاكمة جائرة”

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة الشامسي “محاكمة جائرة”.

وانتقد مغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها .

وكانت والدة الشامسي ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

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