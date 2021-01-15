دعت والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي زوجة السلطان هيثم لانقاذه
زوجة السلطان هيثم بن طارق
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والدة عبدالله الشامسي المعتقل العماني في الإمارات توجّه رسالة عاجلة لزوجة السلطان هيثم

كتب وطن
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وجهت والدة عبد الله الشامسي رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، لإنقاذ ابنها.

وقالت: “أوجه رسالتي إلى عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق، ابنك يرجوا من الله ومنك السعي في إنهاء معاناته”.

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وأضافت أن صحة ابنها لا تستحمل المكوث أكثر في السجن ويحلم في إكمال الجامعة.

وقالت إنها ترجو أن تصل رسالة ابنها إلى السيدة الجليلة .

وفي وقت سابق، تساءلت والدة عبدالله الشامسي، عن مصيره، بعد إتمام .

هل سيحصل الشامسي على عفو؟

في غضون ذلك، كشف الناشط الإماراتي المُعارض عبدالله الطويل عن أن قضية عبدالله الشامسي طُرحت من جديد على طاولة النقاش والمساعي جارية لأجل أن يحصل على عفو .

وأشار إلى أنّ معلومات وصلته من مصدر أمني تفيد بالسماح لعبدالله الشامسي بإجراء مكالمة مع أهله مرة كل أسبوع .

التهمة: التخابر مع قطر!

وفي أغسطس 2020 أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على الشامسي بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر حيث يعاني من اضطرابات نفسية.

ونتيجة لظروف السجن حاول الشامسي الإنتحار، كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية بفعل ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

“محاكمة جائرة”

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة الشامسي “محاكمة جائرة”.

وانتقد مغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها .

وكانت والدة الشامسي ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.
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