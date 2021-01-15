وصلت على متن طائرة من لندن.. لبنان أول دول عربية تسجل طفرة جديدة من كورونا سريعة الانتشار

كشفت السلطات اللبنانية، الليلة الماضية، عن رصد طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرةً إلى أن خطورتها تكمن في سرعة انتشارها.

وأعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب علي المقداد. أن فحوص “PCR” التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس.

50% من الفحوصات أظهرت النوع الجديد

كما قال المقداد حسب الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، إن 50% من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشاراً.

وأضاف المقداد: “لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعاً جديداً من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه، ووصل الوضع في لبنان إلى الخطوة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ أننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب”.

وبين المقداد، أن نسبة الالتزام في الإقفال يوم الخميس تدعوا إلى التفاؤل، معبراً عن أمله في استمرار الوضع على هذا المنوال طيلة فترة الإقفال العام، داعياً إلى الالتزام في البيوت وتجنب الاختلاط حتى بين العائلات والأقارب داخل المنازل، فالبعض يحملون الفيروس دون ظهور عوارض عليهم”.

من أين وصلت طفرة كورونا الجديدة

الجدير ذكره، أن نهاية الشهر الماضي أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كورونا على متن طائرة قادمة من لندن، حيث سجل لبنان مؤخراً أرقاماً قياسية في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، إذ تخطى 5000 إصابة يومياً الأسبوع الماضي.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر الجمعة، قانوناً خاصاً باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح باب حصول البلاد على لقاحات مضادة لفيروس “كورونا” المستجد.

وكانت وزارة الصحة العامة أعطت الموافقة للحصول على لقاح “فايزر”، غير أن الشركة المنتجة للقاح اشترطت إقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح “فايزر” قد نال ترخيصاً للاستخدام الطارئ فحسب.

يذكر أن بريطانيا شهدت الشهر الماضي ظهور نوع جديد من فيروس كورونا المستجد انتقل إلى دول أوروبية وعربية، فيما أعلن مؤخراً عن طفرة جديدة من الفيروس في جنوب أفريقيا يتوقع أنه انتشر إلى دول أخرى.

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