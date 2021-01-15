كيف ستستثمر واشنطن نجاح قطر في الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة لدى إيران!

توقع مغرد قطري توجه وفد قطري إلى إيران للتوسط والإفراج عن ناقلة نفط كورية احتجزتها طهران.

وبحسب المغرّد الشهير “بوغانم“، فإنّ الوفد القطري المتوقع أن يذهب الى إيران سيدخل في مفاوضات مع ايران وبالتالي الإفراج عن الناقلة الكورية .

في غضون ذلك، توقع “بوغانم” أن يقوم الوفد القطري بزيارة اخرى لكوريا الجنوبية لذات الغرض.

قد .. نرى زيارة وفد رسمي قطري .. لايران

خلال الايام القليله القادمه .. للدخول

في مفاوضات مع ايران للافراج عن الناقله

الكوريه المحتجزه .. وقد تشلمها زياره اخرى

لكوريا الجنوبيه .. — بوغانم (@abughanim73) January 14, 2021

وأضاف، أن قطر تمتلك علاقات مميزة مع ايران وكوريا الجنوبية، فيما الأخيرة حليف مهم جدا لأمريكا.

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وفي حال نجحت قطر في وساطتها قد تستثمر امريكا الوساطة لفتح قنوات حوار مع ايران في عهد جو بايدن .يتوقع المغرد القطري

قطر تمتلك ..

علاقات مميزه مع ايران وكوريا الجنوبيه

وكوريا الجنوبيه حليف مهم جدا" لامريكا

وفي حال نجحت قطر في وساطتها

قد .. تستثمر امريكا وساطة قطر

لفتح قنوات حوار مع ايران

في عهد بايدن .. — بوغانم (@abughanim73) January 14, 2021

في نفس السياق، زار نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية الدوحة، لطلب دعم قطر لتأمين الإفراج عنها.

واعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط في مياه الخليج، بدعوى مخالفتها القوانين البيئية البحرية، مشيرا الى أنه كان على متنها 7200 طن من المواد الكيميائية النفطية.

إضافة إلى ذلك، اتهمت إيران كوريا بأخذ 7 مليارات دولار من أموالها “رهينة” في مصارفها، استجابة للعقوبات الأمريكية على طهران.

من ناحية اخرى، استدعت الخارجية الكورية السفير الإيراني لدى سول، سعيد بادامشي شابستاري، للاحتجاج على احتجاز ناقلة النفط.

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