ايران تحتجز ناقلة نفط لكوريا الجنوبية
ايران تحتجز ناقلة نفط لكوريا الجنوبية
الهدهد

كيف ستستثمر واشنطن نجاح قطر في الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة لدى إيران!

كتب وطن
0

توقع مغرد قطري توجه وفد قطري إلى إيران للتوسط والإفراج عن ناقلة نفط كورية احتجزتها طهران.

وبحسب المغرّد الشهير “بوغانم“، فإنّ الوفد القطري المتوقع أن يذهب الى إيران سيدخل في مفاوضات مع ايران وبالتالي الإفراج عن الناقلة الكورية .

في غضون ذلك، توقع “بوغانم” أن يقوم الوفد القطري بزيارة اخرى لكوريا الجنوبية لذات الغرض.

وأضاف، أن تمتلك علاقات مميزة مع ايران وكوريا الجنوبية، فيما الأخيرة حليف مهم جدا لأمريكا.

اقرأ أيضاً: الحل في الدوحة.. كوريا الجنوبية تطلب من قطر الوساطة لحل مشكلة احتجاز إيران ناقلة النفط

وفي حال نجحت قطر في وساطتها قد تستثمر امريكا الوساطة لفتح قنوات حوار مع ايران في عهد جو بايدن .يتوقع المغرد القطري

في نفس السياق، زار نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية الدوحة، لطلب دعم قطر لتأمين الإفراج عنها.

واعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط في مياه الخليج، بدعوى مخالفتها القوانين البيئية البحرية، مشيرا الى أنه كان على متنها 7200 طن من المواد الكيميائية النفطية.

إضافة إلى ذلك، اتهمت إيران كوريا بأخذ 7 مليارات دولار من أموالها “رهينة” في مصارفها، استجابة للعقوبات الأمريكية على طهران.

من ناحية اخرى، استدعت الخارجية الكورية السفير الإيراني لدى سول، سعيد بادامشي شابستاري، للاحتجاج على احتجاز ناقلة النفط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

وساطة قطرية تنهي الفجوة بين الكويت و”الفيفا” وتنذر برفح الإيقاف المفروض…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.