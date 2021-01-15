“شاهد” كويتي يصدم وافداً هندياً بسيارته على الطريق العام ويثير غضباً واسعاً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، فيديو يوثق لحظة تعمد مواطن كويتي، الاصطدام بسيارة وافد هندي أثناء سيرهما على أحد الطرقات العامة بالكويت.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، الشاب الكويتي وهو يلاحق سيارة الوافد الهندي ويُصور المشهد بنفسه.

ويقول: “يا أصدقائي، السيارة الكورولا التي أمامي بها هندي أنيق، سأصدمه الآن وأنزل لأتشاجر معه”.

أين نظارتك

ويصدم الشاب الكويتي سيارة الهندي، فيتوقف الأخير وينزل ليرى ما حل بسيارته.

وهنا يطلب الكويتي من الهندي أن يرتدي النظارة ويقول: “أين نظارتك؟ أنا اصطدمت بك لأنك لا ترتدي نظارتك”.

شاهد: #كويتي يتعمد صدم مركبة وافد هندي من الخلف ويصور الواقعة#الكويت pic.twitter.com/X2VeknqA3p — عدسة مشاهد المملكة (@mashaed12) January 16, 2021

إهانة الوافدين

وأثار الفيديو غضب المغردون الذين طالبوا بمحاسبة الكويتي لاستهتاره وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، كما اتهموه بسوء المعاملة وازدراء الآخرين.

هذا وقد تكررت حوادث الاعتداء على الوافدين في الكويت، وسبق أن تداول ناشطون مقطعاً مصورا لإهانات وضرب وجهها “متطوع” كويتي، في إحدى محطات الوقود لعامل.

وقيل أنه بسبب زعمه أن العامل تجاهله خلال انتظاره لمدة ساعة لتعبئة وقود لسيارته.

هل صار من ضمن صلاحيات المتطوعين ضرب الناس (الذين يستحقون الضرب في نظرهم) لضبط النظام مثلا؟

نحتاج توضيح من الجهة المسؤولة..

ونتمنى أن لا يقال أن الفيديو ليس في الكويت!! https://t.co/k8iNPAyfMR — د. ساجد متعب العبدلي (@DrSajed) May 9, 2020

وعلقت حينها وزارة الداخلية الكويتية، بالقول: “تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ”.

الاعلام الأمني: تسجيل قضيه في حق احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد العاملين بمحطة الوقود pic.twitter.com/zOy8KAMlAl — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2020

وأضافت الداخلية: “الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص، بعد رصد مقطع الفيديو، وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة”.

خبر سيء للوافدين

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية في الكويت كانت قد قررت حصر الإقامات الممنوحة للوافدين سنة فقط، ووقف منح إقامة لمدة أطول من ذلك.

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ومن ضمنهم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.

ويعود سبب منح الإقامة لمدة سنة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت الكثير من الأعمال.

وسيتطلب منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.

قرار سارٍ على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر.

وسبق أن أشارت وسائل إعلام كويتية إلى انخفاض عدد الوافدين في الكويت خلال الأشهر الأخيرة، وقالت إنه وصل إلى مليونين و650 ألف مقيم بعدما كان العدد 3.3 مليون.

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