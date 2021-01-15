شاهد الفيديو الذي تسبب باستقالة إمام الحضرة الهاشمية غالب الربابعة

أصدر الملك الأردني عبد الله بن الحسين مرسوماً يقضي بقبول استقالة إمام الحضرة الهاشمية غالب الربابعة من منصبه .

جاء ذلك ذلك بعد تصريحات لـ”الربابعة” خلال لقاء تلفزيوني قبل أيام، فيما تقرر تعيين أحمد الخلايلة بالمنصب.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأردن تداولوا فيديو للربابعة انتقد فيه عدداً من المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ووجه “الربابعة” انتقادات لاذعة بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وطريقة التعامل الحكومي مع جائحة كورونا.

جزء من حديث الشيخ غالب الربابعة قبل ايام على شاشة المملكة pic.twitter.com/oyIlPfIQoi — الأردنية نت (@alurdunyya) January 14, 2021

وخلال اللقاء، دعا الربايعة أن يكون المسؤولون خدما للناس وليسوا أسياداً.

وأضاف: “صاروا الناس شحادين بسبب التسجيل على منصة طلب المساعدات المالية، والجامعات لازم تخفض رسومها لأنها تحولت إلى التدريس أون لاين”.

في السياق، تساءل نشطاء عن سبب الاستقالة التي جاءت بعد أيام من اللقاء.

واعتبر البعض أن كلامه لم يرق للسلطات الأردنية على الرغم من موقعه الديني في القصر الملكي.

دقيقة حق كانت كفيلة بإستقالته .#أوجعهم .. آخر تصريحات الشيخ غالب الربابعة : لو فرضت الدولة الزكاة على الأغنياء سيتم حل مشكلة الفقر في الأردن هناك مليارات مكدسة في البنوك ونريد أخذ 2.5 % منها وسيقضي هذا الأمر على الفقر في الأردن . pic.twitter.com/ZW9NYzfOsv — Mohammad alzghoul (@Mohamma79959532) January 14, 2021

ابن العم الشيخ غالب الربابعة كلمة حق كان نتيجتها الاستقالة ، والله ما عدوت الحق ، كل الشكر لك على كلمه كنا حابين نسمعها من كثير مسؤولين و ربنا يعوض عليك دنيا و آخره ..#الشيخ_غالب_الربابعة https://t.co/0QscN91OP6 — عَنان الكيلاني (@Anankilani) January 14, 2021

الحديث أكثر من رائع، ومن الواضح أن الإمام فرّغ جزء صغير من الضغط الذي بداخله وكان للحديث بقية لكن هذه هي حرية التعبير في الأردن،قال الحق فمن الواجب عليه أن يستقيل #غالب_الربابعة #الأردن #الفساد #كورونا_الاردن — RayaAlzoubi (@RayaAlzoubi4) January 15, 2021

يقال ان الشيخ غالب الربابعة كان بوق للنظام بالزمنات لكن هذا لا يمنع ان يهب الشعب للدفاع عن شخص قال كلمة حق و اقيل تعسفياً. الاردن لا تختلف كثيراً عن الدول القمعية المحيطة. في نظرهم انت كمواطن يجب عليك ان تخرس و ان لا تطالب بأي حق. فقط تنفس و نام و اذا صحلك كل — خالدٌ (@rbaidiik) January 15, 2021

صدق د. غالب الربابعة عندما قال: – المواطن لا يعيش على الصدقة

– خذ من الصندوق الفلاني وضع اسمك على المنصة

– نريد المسوؤلين في الأردن خداماً لا سادة صدق لأنه يعرف أن عدد الأراضي الوقفية المعطلة في #الأردن تقدر بـ (450 دونم) وكلها في مناطق غرب عمان pic.twitter.com/ywHTG8Xq2A — باسل يوسف النيرب (@B_Nerab) January 15, 2021

الجدير ذكره، أن انتقادات إمام الحضرة الهاشمية تركزت على الصناديق المتعددة في المملكة وإعطاء الصدقات بشكل لا يسد الحاجة بدل إيجاد فرص عمل للمحتاجين.

وقارن “الربابعة” بما يحدث في الدول المتقدمة التي تركز على منح الفرص لا الصدقات لأبنائها.

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وانتقد الربابعة السلوكيات الاجتماعية التي يمارسها البعض بسبب جائحة كورونا، والتي زادت من الانطوائية والكآبة والتوحد والاكتئاب عند الناس، من حيث الحد من التواصل مع الآخرين حتى مع الآباء والأمهات والأقارب بحجة كورونا.

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