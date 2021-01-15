رسمياً: نادي برشلونة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية لموعد لاحق والسبب ؟!

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الجمعة، عن تأجيل انتخاباته لإدارة الفريق ” الكتالوني”، والتي كان من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك بسبب فرض الحظر على المناطق المحيطة ببرشلونة نتيجة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مراسل قناة ” بين سبورت” القطرية في برشلونة أشرف بن عياد، إن ” نادي برشلونة قد أعلن بعد اجتماعه اليوم عن تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق نتيجة الظروف الصحية على المناطق المحيطة لنادي برشلونة الإسباني بسبب وباء فيروس كورونا، مؤكداً أن إدارة برشلونة قد اقترحت على حكومة الإقليم اعتماد التصويت في الانتخابات الرئاسية لإدارة الفريق، عبر البريد الالكتروني، على الرغم من عدم تسجيل هذه الخطوة في تاريخ الرياضية في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن الصعب الموافقة عليها بسهولة “.

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Katalunya'da yerel hükümet tarafından pandemi sürecinde belirlenen hareket kısıtlamaları sebebiyle Barcelona başkanlık seçimi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ayrıca seçimde posta yoluyla oy kullanılmasını sağlamak için gerekli mevzuat değişikliği gündeme alınmıştır. pic.twitter.com/HGZbN2qBAB — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) January 15, 2021

الانتقالات والأزمة الاقتصادية

وأوضح عياد، أن الإسباني ” كارلوس بوسكيتس” 53 عاماً، سيجتمع بالمرشحين الثلاثة على رئاسة فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرنا” مساء اليوم، من أجل مناقشة موضوع العديد من القضايا المتعلقة بفريق برشلونة، من أبرزها الانتقالات الشتوية للاعبين والأزمة الاقتصادية التي تواجهها إدارة الفريق في الفترة الحالية والتي أثرت على رواتب لاعبي الفريق الكتالوني من أجل تقديم الحلول والاقتراحات”.

أشرف بن عياد يتحدث عن آخر التطورات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لنادي #برشلونة 🗣️@Benayadachraf pic.twitter.com/d9AClQcms9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2021

يشار إلى أن العديد من الانتقادات والضغوطات قد وجهت إلى القائم بأعمال تسير إدارة فريق برشلونة الإسباني ” كارليس بوسكيتس” الذي أصر على إجراء الانتخابات الرئاسية على سرعة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية الشهر الجاري، لتطالبه حكومة البلاد وعدد من الناخبين بضرورة تأجيلها نتيجة الظروف الصحية التي تعاني منها برشلونة نتيجة تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا، وسط توقعات بإجرائها في شهر مارس المقبل.

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