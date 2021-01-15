تأجيل انتخابات برشلونة
تأجيل انتخابات برشلونة
Videoرياضة

رسمياً: نادي برشلونة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية لموعد لاحق والسبب ؟!

كتب وطن
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أعلن نادي الإسباني مساء اليوم الجمعة، عن تأجيل انتخاباته لإدارة الفريق ” الكتالوني”، والتي كان من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك بسبب فرض الحظر على المناطق المحيطة ببرشلونة نتيجة زيادة عدد الإصابات بفيروس .

وقال مراسل قناة ” بين سبورت” القطرية في برشلونة أشرف بن عياد، إن ” نادي برشلونة قد أعلن بعد اجتماعه اليوم عن تأجيل إلى وقت لاحق نتيجة الظروف الصحية على المناطق المحيطة لنادي برشلونة الإسباني بسبب وباء فيروس كورونا، مؤكداً أن إدارة برشلونة قد اقترحت على حكومة الإقليم اعتماد التصويت في الانتخابات الرئاسية لإدارة الفريق، عبر البريد الالكتروني، على الرغم من عدم تسجيل هذه الخطوة في تاريخ الرياضية في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن الصعب الموافقة عليها بسهولة “.

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والأزمة الاقتصادية

وأوضح عياد، أن الإسباني ” كارلوس بوسكيتس” 53 عاماً، سيجتمع بالمرشحين الثلاثة على رئاسة فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرنا” مساء اليوم، من أجل مناقشة موضوع العديد من القضايا المتعلقة بفريق برشلونة، من أبرزها الانتقالات الشتوية للاعبين والأزمة الاقتصادية التي تواجهها إدارة الفريق في الفترة الحالية والتي أثرت على رواتب لاعبي من أجل تقديم الحلول والاقتراحات”.

يشار إلى أن العديد من الانتقادات والضغوطات قد وجهت إلى القائم بأعمال تسير إدارة فريق برشلونة الإسباني ” كارليس بوسكيتس” الذي أصر على إجراء الانتخابات الرئاسية على سرعة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية الشهر الجاري، لتطالبه حكومة البلاد وعدد من الناخبين بضرورة تأجيلها نتيجة الظروف الصحية التي تعاني منها برشلونة نتيجة تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا، وسط توقعات بإجرائها في شهر مارس المقبل.

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