انتحار شاب من البدون في مخفر الصليبية يثير ضجة مجدداً في الكويت .. ماذا يحدث لهذه الفئة؟!

تداول مغرّدون كويتيون أنباء عن محاولة شاب من “البدون” الإنتحار في مخفر الصليبية، حيث جرى نقله الى المستشفى .

ولم يتسنى معرفة تفاصيل أوفى عن حالة الشاب، لكنّ هاشتاغ (#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية) تصدّر موقع تويتر في الكويت .

وعبّر مغرّدون عن استيائهم وأسفهم مما وصل إليه حال هؤلاء، مشيرين إلى ارتفاع محاولات الإنتحار في صفوف أبناء هذه الفئة في البلاد.

#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية لقد وصل السيل الزبى، يئسنا من كوننا بدون، لا نرى وقفة جدية للحل، لقد وضعوا قضيتنا في طي النسيان ولا يخرجوننا من طي النسيان إلا إذا أرادوا التضييق علينا مجدداً !! — غاغوغا (@gagoga59) January 15, 2021

https://twitter.com/llliiiill_/status/1350188545730895875

#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية أيها البدون اتقوا الله في أبناءكم

تحدثوا معهم لاتتركوهم

أخبروهم أن وعد الله حق بنصر المستضعف

لاتدعوهم لشيطان فأنه يعدهم الفقر وضنك العيش.

يجب أن تتوقف ثقافة الأنتحار

اليوم تقرأها في حسابك غدا ستصل لبيتك. — حامد العنزي (@Hamed1q) January 15, 2021

تفضلوا يا حكومتنا الرشيدة ..

بفضلكم ثم بفضل جهازكم الظالم .. كم حالة انتحار تريدون حتى تكفوا أذاكم عنا ؟#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية https://t.co/XGoDzr53TU — خليفه العنزي (@SaDSTorry) January 15, 2021

إذا شاع الظلم عم البلاء

فلا أرض تبقى ولا تمطر سماء . #انتحار_بدون_مخفر_الصليبية — العنزي (@A_Anzi90) January 15, 2021

عاجل محاولة إنتحار جديدة لشاب من فئة البدون وتم نقله إلى المستشفى ..!!! ما تخافون الله يا حكومتنا ؟! هل تنتظرون انتحار 20 ألف ؟!#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية — C11 (@CFrakerAI11) January 15, 2021

“بدون يحرق نفسه وآخر يريد بقالته”

وفي ديسمبر الماضي، أشعل شاب بدون يُدعى” حمد” النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، ما تسبب بصدمة في الكويت.

وقبل أيام، أثار فيديو لشاب من بدون يناشد فيه السلطات إعادة بقالته المصادرة؛ ليؤمن لقمة العيش لأهله تعاطفا كبيرا.

من هم بدون الكويت؟

ويعيش أكثر من 100 ألف من البدون حاليا في الكويت، وقد أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.

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وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال، بل ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

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