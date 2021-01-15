انباء عن محاولة شاب من البدون الإنتحار في مخفر الصليبية
انتحار بدون في مخفر الصليبيه
حياتنا

انتحار شاب من البدون في مخفر الصليبية يثير ضجة مجدداً في الكويت .. ماذا يحدث لهذه الفئة؟!

كتب وطن
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تداول مغرّدون كويتيون أنباء عن محاولة شاب من “البدون” الإنتحار في ، حيث جرى نقله الى المستشفى .

ولم يتسنى معرفة تفاصيل أوفى عن حالة الشاب، لكنّ هاشتاغ (#انتحار_بدون_مخفر_الصليبية) تصدّر موقع تويتر في الكويت .

وعبّر مغرّدون عن استيائهم وأسفهم مما وصل إليه حال هؤلاء، مشيرين إلى ارتفاع محاولات الإنتحار في صفوف أبناء هذه الفئة في البلاد.

https://twitter.com/llliiiill_/status/1350188545730895875

“بدون يحرق نفسه وآخر يريد بقالته”

وفي ديسمبر الماضي، أشعل شاب بدون يُدعى” حمد” النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، ما تسبب بصدمة في الكويت.

وقبل أيام، أثار فيديو لشاب من بدون يناشد فيه السلطات إعادة بقالته المصادرة؛ ليؤمن لقمة العيش لأهله تعاطفا كبيرا.

من هم بدون الكويت؟

ويعيش أكثر من 100 ألف من البدون حاليا في الكويت، وقد أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.

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وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال، بل ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.

ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنسية الكويتية، لكن الحكومة تعتبرهم مقيمين بصفة غير شرعية.

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