حمد المزروعي
حمد المزروعي
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الإمارات تغرّد خارج سرب المصالحة .. حمد المزروعي يسيء لقطر والجزيرة وجمال ريان يردّ

كتب وطن
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في مسعى لضرب مع قطر، نشر المغرد الإماراتي البذيء فيديو مسيء لدولة قطر .

ونشر “المزروعي” فيديو لأغنية تمتدح العاهل السعودي وولي عهده، وتهاجم طاقم .

كما نشر حمد المزروعي فيديو يسخر من الخطوط الجوية القطرية.

يردّ على حمد المزروعي

ورد المذيع في قناة الجزيرة ، جمال ريان على إساءة حمد المزروعي، ومواصلته زرع الفتن بين دول الخليج.

وقال “ريان”: “حمد المزروعي الذي فبرك الصور الجنسية لي ووالدي ووالدتي أثناء الأزمة، لم يتوقف عن الفبركة بعد انتهائها”.

وشارك “ريان” تغريدة المزروعي التي تضمنت الفيديو المسيء للخطوط القطرية .

وقال ريان: “اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ولكن إلى متى يستمر هذا الكائن في إذكاء نار الفتنة بين السعودية ودول الخليج؟”.

وتساءل: “ما هي مصلحة الإمارات في اقحام السعودية في مشاكل هي في غنى عنها”.

“صمت الإمارات عن المزروعي دليل رضاها”

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع تغريدات “ريان” معبرين عن استغرابهم من  صمت الإمارات على اساءات المزروعي رغم إعلان المصالحة .

واعتبروا أن الصمت دليل رضى عمّا يقوم به حمد المزروعي من محاولات تخريب المصالحة.

الإمارات .. مواقف متباينة من المصالحة الخليجية

وأبدت الإمارات مواقف متباينة من المصالحة والتي بدأت بحوار بين السعودي وقطر بوساطة كويتية وانتهت باتفاق العلا .

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وتحاول أبوظبي عبر أبواقها الإعلامية وذبابها الإلكتروني تخريب المصالحة .

وقبل أيام أعلنت الإمارات صاغرةً فتح المنافذ مع قطر، في إطار اتفاق المصالحة، تلتها في ذلك البحرين ثم .

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