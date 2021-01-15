في مسعى لضرب المصالحة مع قطر، نشر المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي فيديو مسيء لدولة قطر .

ونشر “المزروعي” فيديو لأغنية تمتدح العاهل السعودي وولي عهده، وتهاجم طاقم قناة الجزيرة.

كما نشر حمد المزروعي فيديو يسخر من الخطوط الجوية القطرية.

وضع الخطوط الجوية القطرية هذي الايام 😂 … pic.twitter.com/yNPgjCiZid — حمد المزروعي (@uae_3G) January 14, 2021

جمال ريان يردّ على حمد المزروعي

ورد المذيع في قناة الجزيرة ، جمال ريان على إساءة حمد المزروعي، ومواصلته زرع الفتن بين دول الخليج.

وقال “ريان”: “حمد المزروعي الذي فبرك الصور الجنسية لي ووالدي ووالدتي أثناء الأزمة، لم يتوقف عن الفبركة بعد انتهائها”.

وشارك “ريان” تغريدة المزروعي التي تضمنت الفيديو المسيء للخطوط القطرية .

وقال ريان: “اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ولكن إلى متى يستمر هذا الكائن في إذكاء نار الفتنة بين السعودية ودول الخليج؟”.

وتساءل: “ما هي مصلحة الإمارات في اقحام السعودية في مشاكل هي في غنى عنها”.

اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ولكن : الى متى يستمر هذا الكائن في إذكاء نار الفتنة بين السعودية ودول الخليج ؟ ما هي مصلحة #الامارات في اقحام السعودية في مشاكل هي في غنى عنها ؟ #الخليج #السعودية #قطر https://t.co/6yyL1SYiMj — جمال ريان (@jamalrayyan) January 15, 2021

“صمت الإمارات عن المزروعي دليل رضاها”

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع تغريدات “ريان” معبرين عن استغرابهم من صمت الإمارات على اساءات المزروعي رغم إعلان المصالحة .

واعتبروا أن الصمت دليل رضى عمّا يقوم به حمد المزروعي من محاولات تخريب المصالحة.

الإمارات تتخبط إعلاميا وأخلاقيا ودينيا حتى الخطوط الجويه القطريه التي تقدم افضل الخدمات الإنسانيه للبشره لم تسلم شرها ونزاعاتها الشريره

قريبا ستتساقط ابراجها

يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين — ابو علي سعيد (@444b3Kqo9aCgzK1) January 15, 2021

عشان قناة الجزيرة فاضحاهم بكل بساااطة 😀 — leilaww (@leilaww2) January 15, 2021

هل يتجرأ المزروعي على نشر فيديو مماثل على طائرة إسرائيلية؟ طبعا مستحيل..

العتب ليس على هذه العينات المشبوهة بل على من يعيد نشر تغريدات حاقدة ضد شعب المفترض أنه شقيق — MISS GHEEDA (@May40712819) January 15, 2021

الإمارات .. مواقف متباينة من المصالحة الخليجية

وأبدت الإمارات مواقف متباينة من المصالحة والتي بدأت بحوار بين السعودي وقطر بوساطة كويتية وانتهت باتفاق العلا .

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وتحاول أبوظبي عبر أبواقها الإعلامية وذبابها الإلكتروني تخريب المصالحة .

وقبل أيام أعلنت الإمارات صاغرةً فتح المنافذ مع قطر، في إطار اتفاق المصالحة، تلتها في ذلك البحرين ثم مصر.

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