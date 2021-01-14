ابن زايد يواصل تصهينه بكل فخر وتل أبيب ممتنة له بشدة على هذا القرار الجديد

يواصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مسيرة التطبيع التي بدأها أواخر العام الماضي، واتخذ قرارا جديدا لزيادة العلاقات التطبيعية مع الكيان المحتل في خطوات متسارعة لم يقدم عليها رئيس عربي من قبل.

8 مكاتب تمثيلية بينها تل أبيب

وفي هذا السياق جاء في بيان صادر عن مكتب أبوظبي للاستثمار، أن المكتب قد قام بافتتاح 8 مكاتب تمثيلية له في عدة مدن عالمية منها مكتب في تل ابيب.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن المكاتب قد تم افتتاحها في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيوول.

طارق بن هندي

من جانبها نقلت صحيفة “الخليج” عن طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، تأكيده أن شبكة المكاتب الدولية ستعمل كبوابة للوصول لفرص استثمارية أكبر، وستمكننا من الوصول إلى الشركات من جميع الأحجام في مختلف أنحاء العالم.

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هذا وأشار مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار إلى أن فرق العمل العالمية لدى مكتب أبو ظبي للاستثمارات ستعمل بمثابة نافذة مثالية على أبوظبي، نظراً لما تتمتع به من معارف وقدرات محلية واسعة تضمن حصول المستثمرين على الدعم الشامل الذي يمكّنهم من تطوير وتنمية أعمالهم في الإمارة.

بريد الإمارات إسرائيل

وأمس، الأربعاء، أضافت مجموعة بريد الإمارات إسرائيل إلى شبكة عملياتها العالمية عقب إبرام اتفاق رسمى وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” في هذا الشأن أن بريد الإمارات “ارتبطت” مع نظيرتها بريد إسرائيل لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في أنحاء إسرائيل.

وعقدت الإمارات منذ إعلانها التطبيع في سبتمبر الماضي، عدة اتفاقيات اقتصادية مع الكيان المحتل وباتت السوق الإماراتية أرضا خصبة لمنتجات الاحتلال وخيرات الفلسطينيين المنهوبة.

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