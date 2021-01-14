تصدرت الفنانة المصرية نادي الجندي مُحركات البحث، الخميس، بعدما كشفت حلقة برنامج “the masked singer-انت مين” أنها الفنانة التي تنكرت في شخصية “نفرتيتي” ضمن منافسات البرنامج الذي يبث على قناة “mbc مصر”.

وظهرت نادية الجندي وهي تخلع قناع الشخصية لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج أو المحققين الأربعة المكونة من الفنانين حسن الرداد وقصي خولي وسيرين عبدالنور ومهند المحمدي.

نادية الجندي تتحدى

وعقب كشفها عن هويتها، أوضحت نادية الجندي كواليس تقديمها لشخصية الملكة نفرتيتي، وأكدت أن السبب حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية التي تحب تجسيدها.

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وتحدثت نادية الجندي عن ثقل ملابس تنكرها في شخصية “نفرتيتي”، وقالت: “رغم أن اللبس تقيل والموضوع كان صعب، ولكن كما كل شيء أحب أن أعمله، يكون صعب وفيه تحدي».

وأضافت: “البرنامج مختلف عن أي برنامج مسابقات آخر، وفكرته جديدة، ولم تخبر أي أحد بمشاركتي فيه حتى أصدقائي وعائلتي حتى أحتفظ بالمفاجأة”.

وعبرت نادية الجندي عن سعادتها بردود الأفعال عن تقديمها لشخصية الملكة “نفرتيتي”، وعدم قدرة المحكمين على تخمين هويتها حتى اللحظات الأخيرة من الحلقة.

“إنت مين؟”

ويُعد برنامج “The Masked Singer- إنت مين؟” هو نسخة عربية من أحد أضخم البرامج الترفيهية، حيث يقدم فكرة مبتكرة وغير تقليدية.

حيث يأتي 12 فناناً عربياً من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم.

وتنافس خلال الحلقة 7 مشاهير في شخصيات مختلفة في حين خرجت نادية الجندي من المنافسات ليتبقى 6 مشاهير يصعدون المنافسات الحلقة المقبلة.

من هي نفرتيتي؟

الجدير بالذكر أن الملكة نفرتيتي والتي يعني اسمها “الجميلة أتت”، هي زوجة الملك أخناتون الرابع فرعون الأسرة الثامنة عشر الشهير، وحماة توت عنخ آمون.

وكانت نفرتيتي من أقوى النساء في مصر القديمة وعاشت فترة قصيرة بعد وفاة زوجها، وساعدت توت عنخ أمون على تولي المُلك، وكانت لهذه الملكة منزلة رفيعة أثناء حكم زوجها.

وتنتمي نفرتيتي للأسرة الثامنة عشرة، وعاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وتم محو اسمها وزوجها من السجلات التاريخية كما تم تشويه صورها بعد وفاتها.

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