حادث دهس متعمد في السعودية
حادث دهس متعمد في السعودية
Videoفيديو

“شاهد” فيديو مرعب لعملية دهس شاب في السعودية حتى سُحقت عظامه! 

كتب وطن
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صُدم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق ما رصدته عدسة كاميرا مراقبة لحادثة دهس تعرض لها أحد الأشخاص في المملكة العربية .

حادث سير مروع

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” لحظة مرور الشاب بشكل طبيعي من الطريق، وفجأة داهمته سيارة بيضاء اللون من الخلف، وقامت بدهسه بشكل كامل، وارتطمت هي وإياه بسيارة كانت واقفة في الشارع، ومن ثم لاذ صاحب السيارة بالفرار.

ويبدو من المقطع أن الشاب الذي تعرض للدهس قد أصيب بشكل بالغ، حيث أن سائق السيارة قام بوضع جسد الشاب بين حديد سيارته وحديد السيارة المصطفة بالشارع.

ردود فعل غاضبة

وحول ما إذا كانت الحادثة هي متعمدة أم لا، تباينت آراء المتابعين والنشطاء عبر مواقع التواصل، حيث منهم من اعتبره مجرد حادثاً عادياً، ومنهم من توقع أن تكون جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

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وتشهد المملكة بين الحين والآخر مقاطع فيديو توثق أحداثاً مأساوية تقع في محافظات مختلفة، كان آخرها مقطع فيديو وثق شجاراً بالسيوف في إحدى المحافظات، وغيرها من المقاطع لشجارات وإطلاق نار تقع بشكل مستمر وشبه يومي.

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