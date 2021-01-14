الجواد
الجواد "تاكسيوالا"
Videoرياضة

“شاهد” الجواد “تاكسيوالا” تفوز بكأس ميعذر لسباق الخيل لمسافة 1200 متراً في الدوحة

كتب وطن
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تُوج الجواد “” بكأس “معيذر” للخيول المهجة الأصلية (هولي رومان إمبرور × إتس ترو) ، في سباق لمسافة 1200متر، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على العشبي في العاصمة القطرية .

بفارق عنق بسيط

وتعود ملكية وتدريب جواد “تاكسيوالا” إلى المهندس القطري أسامة عمر إسماعيل، الذي فاز في سباق الخيل المهجنة الأصلية لمسافة 1200 متراً، بفارق عنق بسيط عن الخيال ” جي بي غيامبير” في مضمار الريان العشبي للسباق الخيول.

وقد كرم مدير إدارة السباقات بنادي السباق والفروسية عبد الله راشد الكبيسي الفائزين بكأس “معيذر” والفائز به المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع عقب فوز الجواد “تاكسيوالا” بالشوط الرئيسي لسباق الخيول في الدوحة.

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