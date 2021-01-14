“شاهد” الجواد “تاكسيوالا” تفوز بكأس ميعذر لسباق الخيل لمسافة 1200 متراً في الدوحة

تُوج الجواد “تاكسيوالا” بكأس “معيذر” للخيول المهجة الأصلية (هولي رومان إمبرور × إتس ترو) ، في سباق لمسافة 1200متر، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على مضمار الريان العشبي في العاصمة القطرية الدوحة.

بفارق عنق بسيط

وتعود ملكية وتدريب جواد “تاكسيوالا” إلى المهندس القطري أسامة عمر إسماعيل، الذي فاز في سباق الخيل المهجنة الأصلية لمسافة 1200 متراً، بفارق عنق بسيط عن الخيال ” جي بي غيامبير” في مضمار الريان العشبي للسباق الخيول.

سباقات الخيل | الجواد "تاكسيوالا" ملك وتدريب أسامة عمر اسماعيل الدفع يفوز بشوط للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة 3 لمسافة 1200م بمضمار الريان العشبي#قنوات_الكاس#QREC pic.twitter.com/cZA5tt1j37 — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2020

وقد كرم مدير إدارة السباقات بنادي السباق والفروسية عبد الله راشد الكبيسي الفائزين بكأس “معيذر” والفائز به المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع عقب فوز الجواد “تاكسيوالا” بالشوط الرئيسي لسباق الخيول في الدوحة.

عبدالله راشد الكبيسي مدير إدارة السباقات بنادي السباق والفروسية يتوج الفائزين بكأس معيذر والفائز به المهندس أسامة عمر اسماعيل الدفع عقب فوز الجواد "تاكسيوالا" بالشوط الرئيسي للسباق الذي أقيم على مضمار الريان بالنادي pic.twitter.com/6aDe6TNfbB — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 14, 2021

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