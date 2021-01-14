يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ يتجه لانتهاج سياسة جديدة أقل قمعا وعنفا، عقب تغير موازين القوى الدولية برحيل راعيه دونالد ترامب عن البيت الأبيض وصعود الديمقراطيين مجددا.

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وظهر ذلك جليا في محاولات ابن سلمان مؤخرا الظهور، بهيئة رجل الدولة المسالم المنفتح على العالم والهادف لتطوير العقول والشباب وجذب الاستثمارات، وذلك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

بدر العساكر نشر صور ابن سلمان

وضمن الترويج لهذه الصورة الجديدة عن ولي العهد الشاب، نشر مدير مكتبه الخاص بدر العساكر صورا جديدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أظهرته يشارك في مؤتمر اقتصادي من قلب الصحراء.

سمو سيدي #ولي_العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة. pic.twitter.com/O7wykFcdkq — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 14, 2021

خيمة بدوية ويتواصل مع المشاركين

وظهر ابن سلمان من قلب خيمة بدوية وهو يتواصل عبر الانترنت مع المشاركين بالمؤتمر، وعلق بدر العساكر بقوله:””سمو سيدي ولي العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة”

وتابع مدير مكتب ولي العهد في تغريدة منفصلة: “سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان من أرض العلا.. يصوغ مجدا في صورة قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن: أنا من هالأرض .. أمي الصحراء.. احضنتني رمالها وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها.. وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض”.

سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان

من أرض "العلا".. يصوغ مجدا في صورة

قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن:

"أنا من هالأرض .. أمي الصحراء..

احضنتني رمالها

وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها..

وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض" pic.twitter.com/VTcJ6gnDS3 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 14, 2021

تركي آل الشيخ روج للصور

وروجت العديد من الحسابات السعودية لهذه الصورة كما نشرها تركي آل الشيخ مستشار ابن سلمان على حسابه الرسمي بتويتر، على صورة فيديو وأرفقها بكلمات مدح وثناء.

الله يحفظك سيدي 🙏🏻🇸🇦 ❤️ pic.twitter.com/trHegkCiys — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2021

سمو ولي العهد #محمد_بن_سلمان أثناء مشاركته فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، قال فيها أن هناك فرص استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 6 تريليون دولار خلال 10 أعوام وسيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي. pic.twitter.com/KpqaadfBEO — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) January 13, 2021

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أشارت إلى أن “الحوار جرى بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة”.

وبات موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صعبا بشأن عدة قضايا وملفات شائكة، كان يدعمه فيها دونالد ترامب المنتهية ولايته بشكل مباشر.

اغتيال خاشقجي

وعلى رأس هذه الملفات هو قضية اغتيال جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بأنقرة، وملف حقوق الإنسان واعتقال النشطاء والدعاة أمثال سلمان العودة ولجين الهذلول، فضلا عن قمع واعتقال عدد من أفراد الأسرة الحاكمة.

اعتقال أحمد بن عبدالعزيز

واعتقل ابن سلمان عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز وابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف، وكذلك الأمير سلمان وعدد من الأمراء الآخرين ومنهم من هو تحت الإقامة الجبرية.

كل هذه الأسباب دفعت بابن سلمان مضطرا للمصالحة مع قطر وإنهاء الأزمة، أملا في مساعدته بحل قضاياه العالقة وتخفيفا من أعبائه قبل صعود بايدن خلال أيام للحكم.

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