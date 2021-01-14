حكم تاريخي ضد “السجين النصاب”.. غلب الشيطان بعدما انتحل صفة شيخ من الاسرة الحاكمة بالكويت

في حكم تاريخي لمحكمة الاستئناف في الكويت، تم تشديد العقوبة بحق شاب عشريني عُرف إعلامياً بـ “السجين النصاب”، ليقضي بالسجن 10 أعوام بدلاً من 4، بتهمة غسيل الأموال وانتحال صفة شيوخ من الأسرة الحاكمة وهو في زنزانته.

جريمة داخل السجن

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادرها، أن “السجين النصاب”، كان يرتكب جرائمه وهو داخل السجن المركزي وحقق الملايين بانتحاله صفة شيوخ بارزين من أبناء الأسرة ورجال أعمال.

كما استطاع “السجين النصاب” أن يستدرج ضحاياه وبينهم فاشينستات، عبر حجز طائرات خاصة وتقديم هدايا ثمينة لهم.

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وقضت المحكمة أيضاً بإلزام المتهم برد 4 ملايين دينار (13 ألف دولار)، كما قضت بحبس 7 متهمين آخرين بسنوات متفاوتة؛ لأنهم شركاء معه في الجريمة.

غسل أموال

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن الجرائم التي ارتكبها المتهم كانت عبارة عن غسل الأموال والاستيلاء على الأموال والمنقولات والتزوير في محرر عرفي.

كما أكدت الاستئناف اطمئنانها لصحة الحكم المطعون فيه والواقعة المستقرة في يقين المحكمة من أن المتهم كان يدير عملياته من داخل الزنزانة، وبمساعدة آخرين يقومون بتنفيذ مهامه وتوصيل الهدايا الثمينة إلى زبائنه الذين يختارهم بعناية ودقة بعد انتحاله لشخصيات عدة.

وشغلت قضية السجين النصاب التي تعود بداياتها إلى عام 2019، الرأي العام في الكويت وخارجها، حين أدلت سيدة أعمال وفتيات من مشاهير “السوشيال ميديا” بأقوالهن أمام المباحث، مؤكدات أن النصّاب أوهمهن بشراء عقارات ثم سرق أموالهن.

وكشفت أوراق القضية حينها أن إجمالي المبالغ المرصودة من عمليات النصب والاحتيال التي قام بها السجين النصاب قدرت بـ 2.5 مليون دينار.

طائرة خاصة

وكشفت المعلومات حينها أن المهتم قام بإهداء فاشينيستا سيارة نوع (رولز رويس) حتى يتم تصديقه بأنه ذلك الشيخ البارز في الأسرة الحاكمة، وبعدها استولى على نحو 350 ألف دينار على دفعات لإيهامها بشراء أرض لها بمنطقة بحرية.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقاتها أن إحدى ضحايا المتهم، وهي فتاة تنتمي لعائلة مرموقة، أكدت أن السجين النصاب اتصل بها وأخبرها بأنه الشيخ (ن،ج) ويود التقدم لخطبتها، وبعد أيام أخبرته بأنها ستقوم بالسفر لإحدى الدول، لكنه فاجأها بقيامه بتأجير طائرة خاصة لها للسفر، وبالنسبة للهدايا المالية التي قدمها إليها، فأكدت أنها رفضت تسلمها.

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