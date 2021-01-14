المدرب الفرنسي زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان
Videoرياضة

تصرفات مدرب ريال مدريد” زيدان” تثير الغموض لدى إدارة الفريق الملكي فما هي؟!

كتب وطن
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كشفت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الخميس، أن إدارة نادي فريق الإسباني مستاءة من قرارات ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً في الفترة الأخيرة، والتي أثارت الغموض داخل أروقة النادي الملكي بخصوص تهميش بعض اللاعبين في صفوف الفريق، متسائلة أنها لا تعلم سبب عدم ظهور لاعب الوسط الهجومي النرويجي ” مارتين أوديغارد” 22 عاماً، وعدم مشاركته مع الفريق في جميع المسابقات مع الفريق هذا الموسم.

الاستغناء عن اللاعب أوديغارد

وبينت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب الفرنسي “زيدان” يفضّل إيسكو على أوديغارد؛ رغم أن النجم الإسباني لا يقدم أداء جيد خلال مشاركته مع الفريق، إلا أن المدرب يشركه لإقناعه بالبقاء مع الفريق، بالإضافة إلى عدم مشاركة أوديغارد هذا الموسم يثير الغموض داخل النادي الملكي؛ خاصة أن اللاعب عاد هذا الصيف الماضي بطلب من مدرب الريال زين الدرين زيدان بعد تألقه مع ريال سوسيداد الإسباني.

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تهميش البرازيلي جونيور

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النادي مستاء أيضاً من معاملة زيدان للبرازيلي فيينسيوس جونيور 20 عاماً، الذي بالكاد يظهر مع الفريق منذ ديسمبر الماضي، وبالتحديد بعد مباراة إشبيلية وعودة البلجيكي هازارد.

ومن المقرر أن يعلب فريق ريال مدريد أمام منافسه مساء اليوم الخميس، مباراة الدور من كأس السوبر الإسباني، من أجل تحديد الفائز الذي سيلعب يوم الأحد القام ضد فريق “الإسباني” على التتويج باللقب، فهل سيفعلها زيدان وفريقه الليلة أم سيخطفها فريق المنافس أتلتيكو بلباو؟!

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