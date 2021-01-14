أظهرت العديد من الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، عمليات حزم أمتعة لأعضاء فريق ترامب ونقل أشياء تخصهم عبر شركات شحن خارج البيت الأبيض، فيما يستعد جو بايدن وفريقه لاستلام مفاتيح البيت الأبيض خلال أيام.

بعض الصور المتداولة أظهرت سيارات شحن كبيرة في حدائق البيت الأبيض، وهي تفرغ أكواما من الصناديق الفارغة، فضلا عن تحميل أمتعة تخص فريق ترامب وأسرته لنقلها لوجهة غير معلومة.

هذا بالإضافة إلى مشاهد أخرى التقطتها وكالة رويترز، أظهرت قيام عدد من الأشخاص بتحميل صناديق وأشياء أخرى من المقر الرئاسي الأمريكي، ما يُثبت أن عملية رحيل ترامب وطاقمه عن البيت البيضاوي قد بدأت بالفعل.

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والتقطت صورا لمستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، وهو يغادر الجناح الغربي للبيت الأبيض، ويحمل صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في واشنطن.

حملة تنظيف غير مسبوقة بتاريخ البيت الأبيض

عمليات التنظيف للبيت البيضاوي ستكون مختلفة هذه المرة تحديدا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والعملية لن تقتصر كالعادة على إعادة ترتيب البيت الأبيض، ووضع ثياب جديدة في الخزانات.

وسيشهد البيت الأبيض عملية تطهير شاملة غير مسبوقة في تاريخه، خاصة وأن بايدن يبلغ من العمر 78 عاماً، وهو أكبر رؤساء الولايات المتحدة سناً يوم توليه المنصب في التاريخ، ومن ثم فهو في خطرٍ خوفاً من الفيروس.

وسيخضع البيت الأبيض بعد إخلائه ترامب وفريقه وقبل أن ينتقل آل بايدن إلى البيت الأبيض، أولاً لعملية تطهير من فيروس كورونا المستجد من أعلاه إلى أسفله، ومن الجناح الشرقي إلى الجناح الغربي.

نص مليون دولار

وطبقاً لبيانات عقود فيدرالية اطلعت عليها شبكة CNN، يقارب إجمالي عمليات التطهير العميق الموسع في البيت الأبيض لأجل التنصيب الرئاسي الآن حوالي نصف مليون دولار.

وبحسب الشبكة الأمريكية ستشرف إدارة الخدمات العامة على عملية تنظيف وتطهير شاملة لكل مقبض باب ومرحاض ومفتاح إضاءة ودرابزين سلم وهاتف وزر مصعد ولوحة مفاتيح، وأي غرض آخر داخل القصر البالغة مساحته 55 ألف قدمٍ مربعة في 1600 جادة في بنسلفانيا.

وبحلول وقت حفل التنصيب يوم 20 يناير 2021، وقبل دخول الرئيس الجديد والسيدة الأولى إلى البيت الأبيض ستكون جميع أغراضهم قد تم نقلها وجاهزة في أماكنها، كما ستكون الثلاجات مليئة بأطعمتهم المفضلة، والحمام الرئيسي مجهز بالشامبو المفضل لديهم، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

توتر يسود واشنطن

وتشهد أمريكا حاليا توترات غير مسبوقة وحالة من الشد بسبب سياسة دونالد ترامب، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته ويحرض أنصاره على أعمال شغب كلفت البلاد كثيرا وأزهقت أرواح 4 أفراد حتى الآن.

وأمس الأربعاء، افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مناقشة المجلس بشأن مواد مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلة إنه “خطر واضح وقائم” على البلاد.

وقالت بيلوسي: “نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، وهذا التمرد المسلح ضد بلدنا المشترك. يجب أن يرحل فهو يشكل خطراً واضحاً وقائماً على الأمة التي نحبها جميعا”.

وأضافت أن ترامب كذب “مرارا وتكرارا” بشأن نتائج الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني، وألقى بظلال من الشك على الديمقراطية.

وتابعت بيلوسي: “ثم جاء ذلك اليوم الذي شهدناه جميعاً (تقصد اقتحام الكونغرس). يجب عزل الرئيس”.

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