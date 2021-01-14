السعوديون ممنوعون من السفر إلى عدد من دول العالم على رأسهم تركيا دون إذن مسبق

نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا على صفحتها الرسمية بتويتر، يفيد بتحذير المواطنين من السفر لعدة دول بدون إذن مسبق، وأرجعت السلطات ذلك لتفشي كورونا بهذه الدول وعدم السيطرة على الوباء وظهور السلالة الجديدة بها.

وضمن هذه الدول التي حذرت السلطات من السفر إليها دون إذن مسبق هي تركيا.

تحذر الوزارة من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – ١٩)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس. pic.twitter.com/JUMNCqMO9b — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 13, 2021

وزارة الداخلية تحذر

وجاء في نص بيان وزارة الداخلية كما رصدته (وطن):”تحذر الوزارة من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – ١٩)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.”

اقرأ أيضاً: الحل في الدوحة.. قطر تعرض وساطتها على السعودية لإنهاء التوتر مع تركيا وهذا ما قاله مسؤول رفيع

وأوضحت أن هذه الدول هي: “ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها”.

سجلوا أسمائكم لدى السفارة

ودعت الوزارة “المواطنين الموجودين، أو الذين قد يتواجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك”.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

وتحدثت تقارير إخبارية مؤخرا عن رغبة سعودية في الصلح مع تركيا، وعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها قبل أزمة الخليج وقضية خاشقجي، خاصة بعد رحيل ترامب الراعي الرسمي لابن سلمان وصعود جو بايدن للحكم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك