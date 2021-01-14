بعد اختراق طائرة اثيوبية الأجواء السودانية.. البرهان يوجه تحذيراً لأثيوبيا: هذه الأرض لنا ولن نفرط فيها

“الحسن محمد عثمان – الخرطوم ” أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اختراق طائرة إثيوبية للمجال الجوي السوداني، واصفة التصرف بالتصعيد الخطير وعير المبرر، مؤكدة إدانتها لهذا الاستفزاز.

تصعيد خطير قد يؤدي للانفجار

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي: “في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية”.

اقرأ أيضاً: ناشطون “يقرأون الفاتحة” على إثيوبيا بعد تسريب صور دحلان هناك وسخرية واسعة!

وأضاف البيان: “إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الأثيوبي، فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.

البرهان يلوح باستخدام القوة العسكرية

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها،

وقال البرهان، خلال زيارته اليوم لولاية القضارف برفقة نائب رئس هيئة الأركان الفريق الركن مجدي إبراهيم، وفق ما رصدت “وطن”، إن القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية.

وأضاف البرهان: “هذه الأرض لنا ولن نفرط فيها وسنموت دفاعا عنها، لقد صبرنا لمدة 25 عاما على التهديد والإهانة والتخويف وآخرها مقتل 5 سيدات وطفل مساء لكن لكل شيء حد”.

واستكمل: “هذه الأرض سودانية شاء من شاء وأبى من أبى، هذه الأرض سودانية رغم أنف الجميع، وكل من يقول إن هذه الأرض ليست سودانية فليأت وليقاتلنا”.

وأكد البرهان لدى مخاطبته الجنود أن الدم السوداني ليس رخيصا حتى يستباح من أي أجد، مبيناً أن الجيش السوداني لن يتعدى على أرض أحد وأنه انتشر في أراضيه.

وتحدث رئيس المفوضية القومية السودانية للحدود معاذ تنقو في مؤتمر صحفي عن الأزمة السودانية الإثيوبية بين أن التعديات الإثيوبية على أراضي السودان قديمة -وفقا لوكالة السودان للأنباء، واكد أن أثيوبيا تقر بصحة موقف السودان بشأن ملكيته للأراضي التي انتشر فيها الجيش السوداني في الفترة الأخيرة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك