هل استخدم شحم الخنزير في لقاح كورونا المنتظر تطعيم المواطنين به في الجزائر؟

طالب رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي، من سلطات بلاده، الكشف عن تركيبة اللقاح الروسي “سبوتنيكv”، مشيراً إلى أن هذا الكشف عن اللقاح من شأنه أن يشجع الشعب الجزائري على التعاطي معه، في حال تأكدهم من خلوّه من مواد “محرمة شرعاً”.

جلول حجيمي وجه كلامه للجنة العلمية

وبحسب تصريحات أدلى بها جلول حجيمي رئيس نقابة الأئمة الجزائريين للإعلام المحلي، وجه كلامه إلى اللجنة العلمية التي كلّفت بمتابعة ورصد جائحة كورونا في البلاد، مؤكداً على أن هذا الأمر هو ضروري كي يتم التعامل مع اللقاح من جانب الشعب الجزائري، على حد قوله.

اللقاح حلال أم حرام

من ناحيته علق البروفيسور الجزائري جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية التي وُجه لها حديث حجيمي، قائلاً إن اللقاح الذي اختارته الجزائر هو “حلال” والسلطات لا تغامر بصحة شعبها.

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وشهدت الأيام الأخيرة الماضية تواتراً حول أن اللقاحات المستوردة لفيروس كورونا، تحتوي على مواد مستخلصة من شحم الخنزير.

اللقاح الروسي سيصل خلال فترة وجيزة

كما أكدت وزارة الصحة الجزائرية أن اللقاح الروسي سيصل إلى البلاد خلال فترة وجيزة.

وشرعت السلطات الجزائرية بتجهيز ما يزيد عن ثمانية آلاف مركز صحي لتطعيم المواطنين، كما من المقرر أن تبدأ بكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة المهددين من الفيروس، إضافة إلى الطواقم الطبية والشرطية.

سبوتنيك V

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت مطلع العام الحالي توقيع أول صفقة لشراء لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، لمباشرة عملية التطعيم في يناير/ كانون الثاني القادم.

وقال وزير الإعلام عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة، إن وزارة الصحة أبرمت عقدا مع الجهة المنتجة للقاح “سبوتنيك V” الروسي، وتمت مباشرة اتصالات من قبل معهد “باستور” الحكومي حول طريقة إتمام الصفقة.

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