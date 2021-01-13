يعتزم الاتحاد العماني لكرة القدم إطلاق أول دوري منظم لكرة القدم النسائية داخل الصالات في السلطنة، مطلع شهر مارس المقبل.

وكشف الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد سعيد بن عثمان البلوشي، أن الاتحاد سيقوم بتقديم الدعم المادي لكافة الأندية المشاركة، إضافة إلى جوائز تحفيزية للأندية الفائزة بالمراكز الأولى.

سعيد بن عثمان البلوشي

وتوجه البلوشي بالطلب من الأندية بالاهتمام بالعنصر النسائي، وتقديم الفرصة لممارسة اللعبة الرياضية، موضحاً أن الاتحاد العماني لكرة القدم سيعمل على توفير البيئة المناسبة حتى يظهر الدوري بالشكل الذي يتناسب مع انطلاقته الأولى.

اقرأ أيضاً: لا مجال لاستغلال المناصب الحكومية وصلاحيات كاملة للقضاة.. عهد جديد بعُمان وقرارات هي الأجرأ بتاريخها

فيما سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل شروط وقواعد الدوري وآلية التسجيل، مضيفا إلى أن هناك بطولة للجامعات والمدارس والمؤسسات والفرق الأهلية في الثلث الأخير من مايو 2021.

11 نادياً عمانياً

وأكد البلوشي أن هناك أكثر من 11 نادياً عمانياً وافق على المشاركة بهذا الدوري، آملاً أن يكون هناك تجاوب من قبل الأندية للمشاركة.

وبحسب الإعلام العماني فقد تعاقد الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدربة السورية مها جنود لتتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية داخل الصالات.

وقالت مها جنود إنه بحسب دراسة مسحية أجريت بهذا الخصوص، تم عمل خطة من أجل تطوير الكوادر الوطنية الفنية للعمل في الأندية، تهدف لاستقطاب اللاعبات وتحفيزهن على اللعبة، خاصة الفئات التي تحت 16 عاماً.

خطة تطوير قطاع الكرة النسائية

من جانبه قال مدير دائرة التعليم والتدريب بالإدارة الفنية للاتحاد العماني لكرة القدم، عامر البرطماني، إن هناك خطة لتطوير قطاع الكرة النسائية في السلطنة، تهدف لتأهيل الكوادر الوطنية الفنية من أجل العمل في الأندية واستقطاب اللاعبات.

وتابع البرطماني ملخّصاً ما تم العمل عليه لتأهيل الكوادر النسائية المؤهلة، بأكثر من 77 مدربة حاصلة على الشهادة التدريبية D، و70 مدربة تحمل الشهادة التدريبية C، و38 إدارية.

وبحسب نشطاء تبدو بصمات زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، واضحة حيث تولي اهتماما خاصا بالمرأة وتوفير مساحات أكبر من الحرية لها في العهد الجديد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك