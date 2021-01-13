سعود الفيصل
سعود الفيصل
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“شاهد” نبوءة سعود الفيصل بشأن صدام حسين تتحقق وهذا ما قاله عن المشكلات الخمس

كتب وطن
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أكد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، أن المملكة العربية ورغم أنها كان بينها وبين الرئيس العراقي الأسبق خلافات عديدة، فإنها كانت ضد الحرب على لأنها تبحث عن استقرار المنطقة.

وجاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر ورصدتها (وطن)، قام فيها بنشر مقطع فيديو قديم لوزير الخارجية السعودي الأسبق ، كان يتحدث فيه حول رؤيته بخصوص الدخول الأمريكي إلى العراق، وما سينتج عنه.

الأمير سعود الفيصل

وقال الأمير السعودي في تغريدته ما نصّه “مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله, تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع, وهذا يعكس أن السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة”.

غزو العراق

وتناقل عدد من المغردين والنشطاء مقطع الفيديو المقتطف من حوار قديم للوزير السعودي الأسبق سعود الفيصل، والذي قال فيه “الفيصل” إنه في حال كان هدف غزو الأمريكان للعراق هو إسقاط نظام صدام حسين، فإنه وإن حل تلك المشكلة، سيتسبب بخلق خمس مشاكل أخرى.

حالة فوضى

وأضاف وزير الخارجية السعودي السابق “أن دخول القوات الأمريكية إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها”.

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وحذر سعود الفيصل في حديثه بالمقطع من أن “العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات، مشيرا إلى أن نظام صدام حسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها”.

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