أكد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، أن المملكة العربية السعودية ورغم أنها كان بينها وبين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين خلافات عديدة، فإنها كانت ضد الحرب على العراق لأنها تبحث عن استقرار المنطقة.

وجاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر ورصدتها (وطن)، قام فيها بنشر مقطع فيديو قديم لوزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل، كان يتحدث فيه حول رؤيته بخصوص الدخول الأمريكي إلى العراق، وما سينتج عنه.

الأمير سعود الفيصل

وقال الأمير السعودي في تغريدته ما نصّه “مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله, تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع, وهذا يعكس أن السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة”.

مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله, تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع, وهذا يعكس أن #السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة ترجمة المبدع @TS_Observe pic.twitter.com/jDkmUu3Tmq — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 13, 2021

غزو العراق

وتناقل عدد من المغردين والنشطاء مقطع الفيديو المقتطف من حوار قديم للوزير السعودي الأسبق سعود الفيصل، والذي قال فيه “الفيصل” إنه في حال كان هدف غزو الأمريكان للعراق هو إسقاط نظام صدام حسين، فإنه وإن حل تلك المشكلة، سيتسبب بخلق خمس مشاكل أخرى.

اتهام السعودية بأنها كانت أحد المشاركين في اجتياح #العراق عام 2003 عارٍ من الصحة تماماً

موقف #السعودية كان واضحاً وجلياً وهو الرفض التام لاحتلال العراق

وهذا ما يؤكده كلام الراحل الأمير سعود الفيصل في تلك الفترة@TS_Observer الفديو من ترجمة المبدع pic.twitter.com/pk35WnyUla — نور على الدرب (@Noor3laALdrb1) January 13, 2021

حالة فوضى

وأضاف وزير الخارجية السعودي السابق “أن دخول القوات الأمريكية إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها”.

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وحذر سعود الفيصل في حديثه بالمقطع من أن “العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات، مشيرا إلى أن نظام صدام حسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها”.

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