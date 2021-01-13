فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
Videoرياضة

” شاهد” مباراة مثيرة …مانشستر سيتي يتغلب بشق الأنفس على برايتون بهدف نظيف

كتب وطن
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حقق فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف على حساب منافسه الضيف فريق الذي لم يفلح بتسجيل أي من الأهداف، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي، التي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” الاتحاد” بالعاصمة البريطانية.

وسجل الهدف الوحيد لفريق مانشستر يونايتد “الأزرق السماوي” لاعب الوسط البريطاني “فيل فودين” 20عاماً في الدقيقة ال 44 قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.

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 الفرص الضائعة

وشهدت المباراة إهدار الكثير من الفرص لفريق ، إلى جانب ضغط فريق برايتون طيلة مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي، فيما أهدر ركلة جزاء لصالح فريق مانشستر سيتي المهاجم الإنجليزي “” 26 عاماً، الذي لم ينجح في تسجيلها داخل شباك المنافس برايتون.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري، بينما تجمد فريق برايتون بعد هذه الخسارة عند النقطة 14 في المركز السابع عشر في ”.

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