” شاهد” مباراة مثيرة …مانشستر سيتي يتغلب بشق الأنفس على برايتون بهدف نظيف

حقق فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف على حساب منافسه الضيف فريق برايتون الذي لم يفلح بتسجيل أي من الأهداف، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي، التي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” الاتحاد” بالعاصمة البريطانية.

وسجل الهدف الوحيد لفريق مانشستر يونايتد “الأزرق السماوي” لاعب الوسط البريطاني “فيل فودين” 20عاماً في الدقيقة ال 44 قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.

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الفرص الضائعة

وشهدت المباراة إهدار الكثير من الفرص لفريق مانشستر سيتي، إلى جانب ضغط فريق برايتون طيلة مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي، فيما أهدر ركلة جزاء لصالح فريق مانشستر سيتي المهاجم الإنجليزي “رحيم ستيرلينغ” 26 عاماً، الذي لم ينجح في تسجيلها داخل شباك المنافس برايتون.

مانشستر سيتي ١-٠ برايتون

قووول فودين pic.twitter.com/v7L38Dw76j — Gg (@KooraGoal6) January 13, 2021

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري، بينما تجمد فريق برايتون بعد هذه الخسارة عند النقطة 14 في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز” البريميرليج”.

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